Defensa al Consumidor en Valle Fértil: bancos, servicios y estafas, los reclamos que marcaron el debut de la oficina

El pasado 22 de mayo se inauguró en Valle Fértil la primera oficina de Defensa al Consumidor en el departamento , con el objetivo de brindar asesoramiento, recibir reclamos y promover los derechos de los consumidores vallistos, evitando así el traslado hacia las oficinas ubicadas en el Gran San Juan. A poco más de un mes de su inauguración, la demanda ha sido más que llamativa, reflejando la importancia de estas reparticiones en los departamentos.

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Entre el 20 de mayo y el 25 de junio se recibieron 40 consultas de vecinos que encontraron, por primera vez, un espacio local para plantear inquietudes relacionadas con el consumo. En promedio hubo un reclamo por día, lo que se define como balance positivo por parte de las autoridades municipales.

"Ha sido una oficina bastante pedida por los vecinos y muy trabajada por la gestión del intendente para poder tenerla en el departamento. Creo que ha tenido una repercusión positiva" , afirmó Facundo Noriega, subsecretario de Gobierno de Valle Fértil, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El funcionario detalló que los reclamos se concentraron en tres grandes ejes. El primero, que representó cerca del 40% de las consultas, estuvo relacionado con el Banco San Juan . Sin embargo, aclaró que los planteos no estuvieron dirigidos a la atención al público, sino a dudas sobre tarjetas de crédito, cargos, seguros bancarios y otros conceptos incluidos en los resúmenes.

En segundo lugar, aparecieron las consultas vinculadas a servicios, puntualmente Naturgy, que representaron aproximadamente el 35% del total . En este caso, los vecinos manifestaron inquietudes por el incremento de las tarifas domiciliarias y los importantes cambios registrados en algunas facturas, más que por interrupciones del servicio.

El tercer grupo de consultas estuvo relacionado con las estafas virtuales y las compras realizadas a través de plataformas digitales, totalizando el 25% , reflejando que se trata de una problemática que crece en todo el país y que también comenzó a impactar entre los consumidores vallistos.

Un detalle no menor destacado por el funcionario municipal es que hasta el momento, ninguna de las consultas derivó en una audiencia de conciliación. Noriega explicó que, en todos los casos, la oficina realizó una primera intervención elevando los reclamos a las empresas o proveedores correspondientes. "La segunda instancia es que, si el vecino no queda conforme, interviene formalmente la oficina, pero todavía no hemos llegado a esa etapa porque no hemos tenido solicitudes de intervención", precisó.

Dar a conocer Defensa al Consumidor en Valle Fértil, la tarea a encarar

Uno de los principales desafíos del organismo es lograr que todos los vecinos conozcan su existencia y sepan cómo utilizar este nuevo servicio. "Hemos hecho mucho hincapié en dar a conocer el funcionamiento de la oficina. Tenemos que seguir trabajando para que esto llegue a todos", señaló el subsecretario.

En esa línea, adelantó que la intención es acercar el servicio a distintos puntos del departamento mediante operativos territoriales. La idea es que, cuando se desarrollen actividades en las localidades alejadas, la oficina de Defensa al Consumidor también esté presente para recibir consultas y reclamos sin que los vecinos deban trasladarse.

Con un primer mes marcado por la recepción de consultas y el trabajo de difusión, las autoridades consideran que la demanda crecerá a medida que más vecinos conozcan la herramienta. "Creo que irá aumentando la cantidad de casos en la medida en que la gente se vaya enterando y acercando", concluyó Noriega.

La dependencia, creada a partir de un convenio entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Municipalidad de Valle Fértil, surgió como una respuesta a un reclamo histórico de los vallistos. Funciona de lunes a viernes, de 7 a 13, dentro del edificio municipal, donde brinda asesoramiento gratuito, recibe consultas y orienta a los consumidores sobre sus derechos.