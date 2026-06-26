La IA bajo la lupa de los sanjuaninos: una herramienta de competitividad que hay que usar con cautela

El evento Hackeando San Juan reunió a especialistas, empresarios y estudiantes sanjuaninos que coincidieron en un diagnóstico claro: la Inteligencia Artificial ya no es el futuro, sino el presente. Sin embargo, admietieron que su adopción exige un equilibrio fino entre aprovechar su potencia y gestionar sus riesgos.
Mario García (Empresario de la Construcción e Ingeniero Civil)
- IA como herramienta de competitividad: la define como ‘una gran herramienta que llegó para ayudarlos a ser más competitivos en el mercado a través de la optimización y el aguzamiento de estrategias’.
- Uso con cautela: Destaca la necesidad de "saber aprovecharla" y subraya la importancia de la adaptación conjunta del personal a estos nuevos cambios.
- Ventajas: Permite diseñar sistemas precisos para el control de costos y conocer a fondo el estado real de la empresa, superando la era del papel y las planillas tradicionales.
- Desafíos: El reto principal para él y su equipo es la adaptación y el aprendizaje continuo ante una tecnología completamente nueva para su rubro.
Daniel Romero (Jefe IMT de Lama - Barrick)
- IA como herramienta de competitividad: señala que ‘dejó de ser una iniciativa aislada de unos pocos para convertirse en una herramienta oficial con la que se convive diariamente y que agiliza drásticamente los tiempos’.
- Uso con cautela: advierte con firmeza sobre los riesgos de usar herramientas externas atractivas que escapan al control de la empresa, describiendo a la IA como una herramienta "que se queda con el vuelto".
- Ventajas: excelente para la recolección de datos, la presentación y la generación rápida de reportes (permite armar un informe de dos páginas en 15 minutos con pocos datos). Elevó drásticamente el tiempo y la calidad del trabajo de empleados que antes se trababan con tareas de diseño básicas.
- Desafíos: la ciberseguridad y la protección de datos corporativos. El gran desafío es controlar que la información confidencial de la compañía no se filtre hacia afuera a través del uso de herramientas IA no oficiales por parte de los usuarios.
Roberto Bueno (Vicepresidente de CASETIC y Socio de Alfa Digital)
- IA como herramienta de competitividad: afirma rotundamente que es un motor de competitividad clave para el crecimiento y que "hay que subirse a este tren".
- Uso con cautela: sostiene que hay que ser cauto en el uso y que no se debe automatizar a ciegas: tras cada búsqueda o proceso de la IA, se requiere obligatoriamente una verificación humana porque "no todo es perfecto".
- Ventajas: aporta una velocidad inmensa en tareas administrativas, resolución de cuestiones técnicas, logística y consulta de datos.
- Desafíos: al ser algo nuevo, el desafío actual es la experimentación activa en distintas plataformas para descubrir dónde aporta más valor, entendiendo que sigue siendo un terreno en exploración.
Fabricio Rampulla (Médico especialista en Medicina Laboral)
- IA como herramienta de competitividad: en la medicina la considera indispensable; la define como un "copiloto" obligatorio. El profesional que no se alíe a ella perderá terreno.
- Uso con cautela: es tajante al decir que es una herramienta sofisticada que se debe usar con cautela. ‘Un dato mal manejado o una mala interpretación puede inducir a diagnósticos erróneos’.
- Ventajas: aporta agilidad, precisión en algoritmos de diagnóstico, procesamiento de estadísticas y manejo de datos. Da respaldo científico, reduce costos y empodera la toma de decisiones médicas porque "el conocimiento es poder".
- Desafíos: saber qué y cómo preguntar (prompting), y tener el criterio clínico para evaluar las respuestas. ‘El exceso de información es un peligro si no se sabe filtrar’. El reto local es lograr que San Juan ofrezca soluciones con herramientas autóctonas para el mercado que viene.
Martín Becerra (Creador de una app de gestión deportiva)
- IA como herramienta de competitividad: potencia las capacidades de las personas, pero deja claro que ‘no las reemplaza’.
- Uso con cautela: la compara con una calculadora: ‘si no se tienen los conocimientos técnicos básicos, usar IA puede hacerte retroceder en el trabajo en lugar de potenciarte. Hay que usarla con cautela y con base teórica’.
- Ventajas: en su caso, la IA le permitió programar y desarrollar por completo su aplicación, cubriendo roles técnicos (como estructuración y bases de datos) que antes estaban fuera de su alcance.
- Desafíos: el desafío es ‘no saltarse la formación técnica’. Quien use la IA debe entender las operaciones de fondo, de lo contrario, los resultados no serán los esperados.
Daniela Reta (Docente y Administrativa escolar)
- IA como herramienta de competitividad: funciona como un optimizador de la gestión educativa, ‘permitiendo reconvertir el tiempo laboral’.
- Uso con cautela: defiende que la parte humana es irremplazable. La IA brinda propuestas, pero ‘el docente debe evaluar críticamente si son aptas o no para los alumnos’.
- Ventajas: agilidad extrema para procesar y producir información. Transformó tareas históricamente engorrosas: ahora permite tomar asistencia con un solo click y agilizar la emisión de certificados. Esto libera a los docentes para enfocarse en lo pedagógico y humano.
- Desafíos: el reto es ‘aprender a implementar estas herramientas en el aula sin perder el eje humano y pedagógico’, usándola como asistente y no como sustituto del criterio docente.
Faustino Medar (Estudiante de Ingeniería en IA)
- IA como herramienta de competitividad / Ventajas: para los futuros profesionales, representa "el futuro" y una ventana que abre puertas hacia lo desconocido.
- Desafíos: como estudiante, su desafío actual es ‘el aprendizaje continuo y asistir a estos espacios como Hackeando San Juan para asimilar qué se está planificando y desarrollando en el mercado real con respecto a esta tecnología’.