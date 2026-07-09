Valle Fértil: chocaron contra tres caballos en la Ruta 510 y salvaron su vida milagrosamente

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles, entre Astica y Las Tumanas.

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Tres hombres protagonizaron un violento accidente de tránsito en Valle Fértil luego de que la camioneta en la que viajaban embistiera a tres caballos que se cruzaron inesperadamente sobre la Ruta Provincial 510. A pesar de la magnitud del impacto, los ocupantes lograron salir con vida y solo sufrieron golpes de carácter leve.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 del miércoles, en un tramo ubicado entre las localidades de Astica y Las Tumanas. Los hombres circulaban hacia Villa San Agustín a bordo de una Toyota Hilux cuando los animales aparecieron de manera imprevista sobre la calzada, en un sector con badenes que dificultó cualquier maniobra para evitar el choque.

La violencia de la colisión provocó serios daños en la parte delantera del vehículo, que quedó prácticamente destruida. Según los primeros datos, los tres caballos murieron como consecuencia del impacto.

Hasta el lugar llegaron efectivos del Destacamento N° 4 de Bomberos de la Policía de San Juan y personal de la Comisaría 12ª, quienes asistieron a los ocupantes de la camioneta. Tras ser evaluados, se constató que presentaban lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

El episodio volvió a poner en evidencia el riesgo que representa la presencia de animales sueltos en las rutas sanjuaninas, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y el tiempo de reacción de los conductores es mucho menor.