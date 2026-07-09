    • 9 de julio de 2026 - 09:41

    Robaron en una escuela de Caucete y destruyeron trabajos realizados por los alumnos

    Delincuentes ingresaron durante la madrugada a la Escuela Andina, se llevaron un ventilador y provocaron importantes destrozos. La comunidad educativa expresó su indignación por los daños ocasionados.

    Foto: gentileza Infocaucete.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a una institución educativa de Caucete. Delincuentes ingresaron durante la madrugada a la Escuela Nº 13 "Andina", robaron distintos elementos y causaron destrozos que afectaron tanto al edificio como a producciones realizadas por los alumnos.

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    El episodio fue descubierto durante la mañana del miércoles, cuando el personal llegó al establecimiento, ubicado sobre calle Colón y Ruta 270, y encontró varias ventanas violentadas, además de distintos sectores completamente revueltos.

    Según trascendió, los autores del hecho lograron ingresar tras forzar aberturas y, una vez dentro, sustrajeron al menos un ventilador. Sin embargo, el robo pasó a un segundo plano por los importantes daños que dejaron a su paso.

    Entre los actos de vandalismo, los delincuentes rompieron un maple de huevos y desparramaron los dulces elaborados por los estudiantes, materiales que formaban parte de actividades pedagógicas desarrolladas en la institución. Docentes y directivos lamentaron especialmente la destrucción de esos trabajos, fruto del esfuerzo de los alumnos.

    La Policía investiga el hecho y busca identificar a los responsables. Para ello, los investigadores analizan cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la escuela, mientras continúan con la recolección de pruebas. Hasta el momento no hay personas detenidas.

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