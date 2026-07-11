Francia declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la selección francesa

La relación entre la Embajada de Francia en Argentina y la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , atraviesa un fuerte conflicto diplomático. La representación francesa declaró a la funcionaria "persona no grata" luego de un mensaje que publicó en la red social X durante el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

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La controversia se originó cuando Casado escribió: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", en referencia al seleccionado francés y a su máxima figura, Kylian Mbappé.

La publicación generó un amplio rechazo y, con el paso de las horas, derivó en una respuesta oficial de la Embajada de Francia en Argentina, que endureció su postura frente a las declaraciones de la dirigente mendocina.

Como consecuencia de la polémica, la representación diplomática resolvió considerar a Casado como "persona no grata" y comunicó que ningún funcionario francés participará en reuniones con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora forma parte de esos encuentros.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, también se pronunció públicamente sobre el episodio. "El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina", sostuvo el diplomático.

Desde la Embajada aclararon, no obstante, que la decisión adoptada no implica restricciones para que Casado pueda viajar a territorio francés.

La defensa de Hebe Casado

Tras la repercusión de sus publicaciones, la vicegobernadora defendió sus expresiones y aseguró que se trató de un comentario propio del "folklore futbolero".

"El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto", manifestó en declaraciones a medios mendocinos.

Además, rechazó las acusaciones de racismo y cuestionó la interpretación que se hizo de su mensaje.

"No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior", afirmó durante una entrevista radial.

La funcionaria también sostuvo que quienes califican de discriminatoria la referencia a África son quienes, a su entender, mantienen una visión prejuiciosa sobre ese continente.

Un historial de declaraciones controvertidas

No es la primera vez que Hebe Casado queda en el centro de la escena por sus declaraciones públicas.

En 2025 recibió fuertes críticas luego de calificar como "hobbies" a algunas carreras universitarias y cuestionar el financiamiento estatal de propuestas académicas que, según expresó, no tenían salida laboral.

Años antes, en 2021, durante la pandemia de coronavirus, también había generado una fuerte polémica al publicar un mensaje en el que expresó su deseo de que el entonces presidente Alberto Fernández contagiara de Covid-19 a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de conocerse el diagnóstico positivo del mandatario.