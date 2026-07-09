Con goles de Mbappé y Dembelé, Francia le ganó 2-0 a Marruecos y pasó a semis de la Copa del Mundo

Francia volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título. Con un segundo tiempo demoledor, el conjunto de Didier Deschamps derrotó 2-0 a Marruecos en el Estadio Boston y aseguró su lugar en las semifinales del Mundial 2026 , instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre España y Bélgica.

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Aunque el resultado final fue claro, el desarrollo del primer tiempo tuvo como gran protagonista al arquero marroquí Yassine Bono , quien sostuvo a su selección con varias intervenciones decisivas.

El guardameta le negó el gol a Kylian Mbappé, Dayot Upamecano y Désiré Doué , pero su acción más destacada llegó cerca de la media hora de juego. Tras una falta de Noussair Mazraoui sobre Mbappé dentro del área, el árbitro argentino Facundo Tello sancionó penal, decisión que fue ratificada por el VAR.

Sin embargo, Bono volvió a agigantarse y contuvo el remate de Mbappé, que ejecutó un disparo débil y poco esquinado, manteniendo el cero en el marcador antes del descanso.

En el complemento, Marruecos intentó adelantarse en el campo, pero dejó espacios que Francia aprovechó con toda su jerarquía.

A los pocos minutos, Mbappé tuvo su revancha. El delantero francés definió con precisión junto al palo para abrir el marcador y romper la resistencia de Bono.

Apenas seis minutos después llegó el golpe definitivo. Ousmane Dembélé sacó un potente derechazo que, tras un leve desvío del arquero marroquí, terminó en el fondo de la red para establecer el 2-0 definitivo.

Francia espera rival en semifinales

Con este triunfo, Les Bleus eliminaron nuevamente a Marruecos en una Copa del Mundo, tal como había ocurrido en las semifinales de Qatar 2022, y se instalaron entre los cuatro mejores del certamen por tercer Mundial consecutivo.

Ahora, el seleccionado francés aguardará por el vencedor del choque entre España y Bélgica, que se disputará este viernes en Los Ángeles. La semifinal se jugará el próximo martes en Dallas.

Por el otro lado del cuadro, el sábado se definirán las restantes llaves: Noruega enfrentará a Inglaterra, mientras que Argentina se medirá con Suiza en busca de un lugar en las semifinales del Mundial 2026.