Fede Benítez vuelve al ring del Julio Mocoroa en una noche estelar

El sanjuanino Fede Benítez regresa a la actividad en el Julio Mocoroa en la pelea estelar de la velada de este viernes en la calle Mendoza.

El tiempo pasa y no perdona. Y después de un parentesis importante, el púgil sanjuanino Federico Benítez regresa a la actividad en la importante velada de este viernes en el Club Julio Mocoroa. La velada tendrá varios combates y comenzará a partir de las 21.

Además de la pelea estelar de Benítez, también se destaca la presentación de Agustín Aubone en uno de los semifondos.

'Volvemos al ring después de mucho tiempo. Esta vez en casa, en mi querido Club Julio Mocoroa. Es algo muy especial para mi porque había estado incursionando en otras discplinas pero volver al boxeo es volver a las raíces' contó Federico resumiendo las sensaciones previas a este regreso.

Con el ingreso de la entrada, los aficionados estarán participando de un sorteo donde habrá 5 premios de asado para 6 personas, que se realizará en el final del evento y el ganador presente se llevará el premio.