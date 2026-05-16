Con presencia internacional, el BID realizó una cumbre judicial en San Juan y la Corte de Justicia ya busca apuntalar proyectos tecnológicos

En medio de la fuerte presencia de jueces de todo el país por la asamblea anual de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprovechó el escenario institucional montado en San Juan para avanzar en el objetivo de ampliar el financiamiento de proyectos de innovación y transformación digital en los Poderes Judiciales provinciales. El encuentro se desarrolló este sábado en la finca Sierras Azules, con un bootcamp especializado en Justicia 4.0, ciberseguridad e inteligencia artificial que reunió a ministros de los máximos tribunales de 16 provincias.

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La actividad fue organizada por el BID y participaron el Poder Judicial de San Juan , el BID Lab y la red JUSLAB. El evento combinó exposiciones técnicas, intercambio de experiencias internacionales y un almuerzo de camaradería que sirvió para afianzar vínculos entre los jueces y los representantes del organismo internacional de crédito.

El anfitrión del encuentro fue el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur , acompañado por la ministra Adriana García Nieto y funcionarios vinculados al área tecnológica del Poder Judicial sanjuanino. También participaron la presidenta de la JUFEJUS, Emilia Valle, el ministro mendocino Mario Adaro, referente nacional en innovación judicial, y representantes del BID llegados desde Brasil.

“Es una actividad organizada con el BID con el apoyo logístico de la Corte”, explicó Olivares Yapur a DIARIO DE CUYO. Según detalló, uno de los datos más relevantes fue la presencia de “uno de los ejecutivos más trascendentes” -Santiago Páez González- del organismo internacional encargado de los proyectos de financiamiento para Poderes Judiciales en América Latina, quien llegó acompañado por jueces del Tribunal Superior de Pernambuco, en Brasil.

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El titular de la Corte sanjuanina indicó que durante la jornada se mostraron experiencias exitosas de digitalización judicial desarrolladas en los estados brasileños de Pernambuco y Ceará, donde los programas alcanzan “un 80% de desarrollo”. Además, explicó que se trabajó sobre la manera de canalizar proyectos mediante laboratorios de innovación judicial, estructuras que ya funcionan en San Juan, Mendoza, Neuquén, Chaco, Corrientes, Córdoba y Misiones.

“La mitad de las provincias ya tiene laboratorios de innovación donde especialistas analizan problemáticas y procedimientos. El BID analiza esos proyectos y después pueden resultar financiados”, señaló.

En ese contexto, Olivares Yapur destacó que el organismo internacional ya destinó fondos para iniciativas argentinas. “En el marco del JUSLAB se destacó a las provincias que ganaron financiamiento del BID, que puso a disposición 100.000 dólares. Chaco, La Pampa y Corrientes ganaron proyectos y están financiados”, afirmó.

La Corte sanjuanina ahora busca sumarse a esa línea de apoyo. Según reveló el cortista, el Poder Judicial sanjuanino tiene en carpeta dos proyectos para presentar ante el BID: uno destinado a la adquisición de insumos tecnológicos para laboratorios de innovación y otro orientado a mejorar la plataforma de inteligencia artificial que desarrolla San Juan.

“Tenemos muy claro que la inversión en tecnología y en inteligencia artificial es central. Hemos ofrecido el know how de nuestra plataforma de IA para los procesos judiciales. San Juan y Chaco son los más avanzados en IA”, sostuvo.

Otro de los ejes del encuentro giró alrededor de las compras conjuntas y la posibilidad de abaratar costos tecnológicos entre provincias. “A través de la JUFEJUS, si adquirimos insumos en conjunto nos cuestan más barato. El BID podría obrar como agente de intervención con las empresas proveedoras”, explicó Olivares Yapur, quien remarcó que existe un fuerte interés del organismo en financiar iniciativas coordinadas entre distintos poderes judiciales.

El presidente de la Corte sanjuanina reveló también que firmó durante el encuentro de la JUFEJUS un convenio con Córdoba para capacitación en Justicia Restaurativa y oralidad, mientras que ministros de Misiones manifestaron interés en el modelo sanjuanino de Oficinas Judiciales. “Voy a viajar a Misiones para firmar un convenio y cederles tecnología”, adelantó.