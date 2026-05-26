La UOM San Juan se suma al abrazo en defensa del gremio tras la intervención judicial nacional

La actividad se realizará a las 12 en las puertas de la UOM San Juan, en sintonía con la acción a nivel nacional. Aseguran que hay una decisión política detrás de la acción judicial.

Previo al fin de semana largo se conoció una situación que llevará a acciones que se ejecutarán a lo largo de todo el país durante este martes. La Justicia anuló las elecciones de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) seccional Campana, cuestionando la transparencia de los comicios y ordenó intervenir el gremio por seis meses. Ante esto, todas las delegaciones realizarán acciones en rechazo a la medida judicial, inclusive la UOM San Juan.

El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, compuesto por 22 páginas, cuestionó el sistema de votación, la custodia de las armas, y el accionar de la conducción gremial. Fue por este motivo que no solo anuló los comicios donde había sido reelecto Abel Furlán, sino que además se dictó la intervención del sindicato. “Es un fallo arbitrario, bastante deshonesto. No es sorpresivo”, señalaron desde la UOM San Juan.

Uno de los puntos cuestionados por la Justicia es que el periodo electoral se extendió del 2 al 4 de marzo.

Con esta medida se impacta de manera directa sobre la elección nacional del gremio, ya que los delegados de esa seccional integraban el Colegio Electoral encargado de elegir al secretario general nacional de la UOM. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvieron los camaristas al declarar inválida también la reelección de Furlán.

Desde el gremio salieron al cruce de la decisión judicial por medio de un comunicado que fue compartido por las autoridades provinciales, en adhesión al rechazo del fallo. Desde la UOM San Juan sostienen que la decisión judicial es contra el sindicalismo en general, entiendo que el fallo fue dictado por los mismos magistrados que avalaron la Reforma Laboral.