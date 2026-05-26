La UOM San Juan se suma al abrazo en defensa del gremio tras la intervención judicial nacional

Previo al fin de semana largo se conoció una situación que llevará a acciones que se ejecutarán a lo largo de todo el país durante este martes. La Justicia anuló las elecciones de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) seccional Campana, cuestionando la transparencia de los comicios y ordenó intervenir el gremio por seis meses. Ante esto, todas las delegaciones realizarán acciones en rechazo a la medida judicial, inclusive la UOM San Juan.
El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, compuesto por 22 páginas, cuestionó el sistema de votación, la custodia de las armas, y el accionar de la conducción gremial. Fue por este motivo que no solo anuló los comicios donde había sido reelecto Abel Furlán, sino que además se dictó la intervención del sindicato. “Es un fallo arbitrario, bastante deshonesto. No es sorpresivo”, señalaron desde la UOM San Juan.
Uno de los puntos cuestionados por la Justicia es que el periodo electoral se extendió del 2 al 4 de marzo.
Con esta medida se impacta de manera directa sobre la elección nacional del gremio, ya que los delegados de esa seccional integraban el Colegio Electoral encargado de elegir al secretario general nacional de la UOM. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvieron los camaristas al declarar inválida también la reelección de Furlán.
Desde el gremio salieron al cruce de la decisión judicial por medio de un comunicado que fue compartido por las autoridades provinciales, en adhesión al rechazo del fallo. Desde la UOM San Juan sostienen que la decisión judicial es contra el sindicalismo en general, entiendo que el fallo fue dictado por los mismos magistrados que avalaron la Reforma Laboral.
Abrazo simbólico en rechazo a la intervención de la UOM
A raíz de la situación, durante el fin de semana largo desde el gremio dispusieron realizar acciones en todas las sedes del país. La organización sindical advirtió que no permanecerá “de brazos cruzados frente a este atropello” y convocó a todo el movimiento obrero a respaldar a la UOM frente a lo que calificó como “una intervención política disfrazada de resolución judicial”.
Una de las primeras acciones es un abrazo simbólico que se realizará en forma simultánea a las 12 horas de este martes 26 de mayo en todas las seccionales del país. El representante de la UOM San Juan se encuentra en Buenos Aires, para acompañar la medida. Sin embargo, aseguró que en la provincia se llevará a cabo la medida en la delegación que se encuentra en Ignacio de la roza 535, en Capital.