Seis sanjuaninos ganaron premios millonarios en el Quini 6, Loto y Brinco: tres se llevaron más de $32 millones

La fortuna volvió a sonreírle a San Juan y, especialmente, al departamento Capital. En las últimas horas se conoció que seis apostadores sanjuaninos resultaron ganadores de importantes premios en distintos juegos de azar nacionales, con montos millonarios repartidos entre Quini 6, Loto Plus y Brinco .

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El premio más impactante se dio en la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6, correspondiente al sorteo N°3376 realizado el pasado 24 de mayo. Allí, tres jugadores sanjuaninos acertaron cinco números y cada uno se llevó $32.625.198. Los tickets ganadores fueron vendidos en las agencias 018, 599 y 797, todas ubicadas en Capital.

Apostadores sanjuaninos que ganaron en el Quini 6.

Además, otro apostador de Capital obtuvo $2.250.095 tras lograr cinco aciertos en la modalidad “Segunda Vuelta” del Quini 6. El ticket ganador fue vendido en la agencia 080.

Apostador sanjuanino que ganó en el Quini 6.

La racha positiva para los sanjuaninos también alcanzó al Loto Plus. Un jugador ganó $1.983.460 con cinco aciertos en la modalidad Tradicional. La apuesta fue realizada en la subagencia 806 de Capital.

3833fba9-68fe-4e89-855a-b7f4f1521e02 Apostador sanjuanino que ganó en el Loto Plus.

Por otro lado, el Brinco Junior dejó otro premio importante en la provincia: un apostador ganó $3.209.958 tras acertar cinco números. El ticket fue vendido en la agencia 051, también en Capital.

7f36bf87-37a7-4571-acea-3d0098a4e9d8 Apostador sanjuanino que ganó en el Brinco.

Con estos resultados, San Juan volvió a ubicarse entre las provincias con mayor cantidad de ganadores en los principales juegos de azar del país, en una seguidilla que despertó entusiasmo entre los apostadores locales.