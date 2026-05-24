Dos sanjuaninos lanzan ConstruYApp y RepuMovil: las App que revolución el rubro construcción

San Juan suma una innovación clave para el sector de la c onstrucción y el automoto r con dos propuestas creadas por sanjuaninos . Se trata de ConstruYApp y RepuMovil, las primeras plataformas web y aplicaciones que reúnen a profesionales, proveedores y clientes para optimizar tiempos, costos y logística de trabajo en cada uno de los dos rubros.

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Ambas plataformas fueron desarrolladas por la empresa sanjuanina HE.DEV Software Solutions, de la mano de Leandro Barrios y Emanuel Pintor (ambos programadores) y como respuesta a los desafíos logísticos de la provincia, permitiendo que desde un celular se pueda gestionar desde la compra de materiales y repuestos hasta contratar a profesionales de la construcción y del sector automotriz, conectando a todos los actores de ambos rubros en una sola red.

Leandro Barrios y Emanuel Pintor dicen que todos los días se suman más postulantes a las App que crearon.

ConstruYApp nace como solución pensada por sanjuaninos para responder a las necesidades reales del rubro construcción en la provincia. Su objetivo es claro: agilizar los procesos de compra , facilitar la logística y conectar a todos los actores de la construcción en una sola red. ‘Queríamos que el constructor o el vecino que está haciendo su casa no perdiera días buscando un flete o comparando precios de cemento’, dijo Leandro Barrios , creador de la plataforma.

ConstruYApp permite gestionar de manera simple y rápida todo lo que una obra necesita:

Compra de materiales: acceso a un amplio catálogo de productos como cemento, ladrillos, hierro, arena, pinturas, etc.

acceso a un amplio catálogo de productos como cemento, ladrillos, hierro, arena, pinturas, etc. Logística eficiente: una red de fleteros verificados que garantiza entregas rápidas y seguras.

una red de fleteros verificados que garantiza entregas rápidas y seguras. Servicios profesionales: búsqueda de albañiles, electricistas, plomeros, gasistas, pintores, herreros, vidrieros, instaladores y más.

búsqueda de albañiles, electricistas, plomeros, gasistas, pintores, herreros, vidrieros, instaladores y más. Gestión centralizada: control de pedidos, costos y entregas en tiempo real.

La red que impulsa el trabajo local

ConstruYApp también potencia el crecimiento de trabajadores y empresas del sector:

Profesionales: pueden ofrecer sus servicios de forma gratuita y acceder a nuevas oportunidades laborales.

pueden ofrecer sus servicios de forma gratuita y acceder a nuevas oportunidades laborales. Empresas constructoras: pueden sumarse al directorio más grande de San Juan y generar nuevos contactos.

pueden sumarse al directorio más grande de San Juan y generar nuevos contactos. Proveedores: tienen la posibilidad de cargar su stock y ampliar su alcance comercial.

tienen la posibilidad de cargar su stock y ampliar su alcance comercial. Fleteros: pueden integrarse a la red y generar ingresos realizando traslados.

pueden integrarse a la red y generar ingresos realizando traslados. Alquiler de maquinaria: permite ofrecer equipos como excavadoras, andamios y herramientas, gestionando reservas de manera simple.

“Queremos que el profesional de oficio, desde el albañil hasta el instalador de aire, tenga una vidriera digital gratuita para recibir pedidos de trabajo constantes’, sostuvo Emanuel Pintor, programador de la app.

Contacto

Los proveedores de materiales, profesionales de oficio o fleteros que quieran sumar sus servicios a la red pueden comunicarse:

264-431-7484

Redes sociales: @construyaapp

Sitio oficial. construyapp.com

RepuMóvil, la App del rubro automotor

Se trata de la primera plataforma digital de la provincia diseñada para conectar de manera directa a talleres mecánicos, proveedores de repuestos y clientes particulares. A través de www.repumovil.com, los usuarios pueden buscar, comparar y comprar piezas, desde frenos y motores hasta sistemas de iluminación, sin necesidad de registros complejos.

Esta plataforma no sólo funciona como un catálogo, sino como un socio logístico. ‘Soluciona el problema que muchos mecánicos tienen de tener que ir a comprar presencial un repuesto, perdiendo horas de trabajo haciendo filas. Con esta plataforma, el repuesto del proveedor que buscan les llega a sus talleres en el día’, destaca Emanuel Pintor, programador de esta aplicación.

Además de la compra, los talleres pueden registrarse para tener presencia digital, publicar sus servicios y ser localizados por nuevos clientes a través de un mapa interactivo.

Para incentivar el uso de la herramienta en la provincia, RepuMóvil anunció que ofrecerá delivery gratuito hasta el 31 de mayo. Por su parte, los proveedores que deseen sumarse para ampliar su alcance comercial contarán con el beneficio de 20 días sin comisión por ventas.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y REGISTRO: