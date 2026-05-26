    • 26 de mayo de 2026 - 11:48

    San Juan implementa un novedoso método de hisopado bucal para agilizar la donación de médula ósea

    El nuevo sistema, que reemplaza a la tradicional extracción de sangre, se lanzará oficialmente en San Juan este 30 de mayo en el Parque de Mayo.

    En San Juan pondrán en marchar el hisopado bucal, una nuevo método para la obtención de muestras para la donación de médula ósea.

    En San Juan pondrán en marchar el hisopado bucal, una nuevo método para la obtención de muestras para la donación de médula ósea.

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    (Gentiliza)
    Por Fabiana Juarez

    San Juan conmemorará el Día de la Donación de Órganos con un avance clave para la salud: la aplicación de un nuevo método para la obtención de muestras destinadas a la donación de médula ósea. Se trata de un hisopado bucal, procedimiento mucho más rápido, seguro y no invasivo que la extracción de sangre que se aplicaba hasta el momento.

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    La doctora Marcela Gélvez, directora jurisdiccional de INAISA e INCUCAI, explicó que este método de hisopado de mucosa yugal servirá para la captación y tipificación de donantes, funcionando como un complemento de la incorporación tradicional asociada a la donación de sangre. El objetivo principal de la medida es aumentar la inscripción de potenciales donantes y ampliar la diversidad genética del Registro Nacional.

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    El INAISA seguir&aacute; en San Juan con las campa&ntilde;as de informaci&oacute;n sobre la donaci&oacute;n de &oacute;rganos y del nuevo m&eacute;todo del hisopado bucal.

    El INAISA seguirá en San Juan con las campañas de información sobre la donación de órganos y del nuevo método del hisopado bucal.

    Cómo funciona el test que se aplicará en San Juan

    El procedimiento es sencillo y toma sólo unos minutos:

    • Se toman muestras genéticas de la boca utilizando tres hisopos.
    • Se realiza un barrido suave por la cara interna de las mejillas.
    • Las muestras se envían a Buenos Aires para ser procesadas y estudiar el código genético del donante, definiendo su compatibilidad con pacientes que necesitan un trasplante.

    Impacto local y nacional

    Es la primera vez que este método se aplica en San Juan, luego de su lanzamiento a nivel nacional. Para poder implementarlo, el personal de INAISA debió realizar un curso de capacitación, rendir un examen y cumplir con una serie de requisitos institucionales.

    Con este avance, las autoridades buscan incrementar el registro de médula ósea tanto en la provincia como en el resto del país. De este modo, se espera ofrecer a los pacientes con leucemia la posibilidad de recibir un trasplante compatible de un donante argentino, reduciendo la dependencia de registros extranjeros.

    La presentación oficial se realizará este 30 de mayo en el Parque de Mayo, en el marco de las actividades informativas y recreativas organizadas por el Día de la Donación de Órganos. Ese día, de 10 a 13, en el Paseo Las Palmeras, la gente podrá participar de una jornada que propone información y toma de conciencia sobre la importancia de dona órganos.

    La propuesta central será un recorrido por siete estaciones:

    1. Donar es permitir que la vida continúe.
    2. La solidaridad y el amor salvan vidas.
    3. Informarse es el primer paso a decidir.
    4. Un trasplante puede devolver autonomía.
    5. Donar es multiplicar oportunidades.
    6. La solidaridad puede devolver esperanza.
    7. Somos una red que salva vidas.

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