El Gobierno busca relanzar la licitación del Hotel Provincial y apunta a convertirlo en un establecimiento de alta categoría

El Gobierno de San Juan avanza con los preparativos para relanzar la licitación del Hotel Provincial, uno de los edificios más emblemáticos del turismo local. Así lo confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quien aseguró que la intención oficial es concretar una nueva convocatoria durante junio, luego de que el primer proceso quedara desierto.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el funcionario explicó que actualmente la Provincia atraviesa la etapa administrativa final y señaló que el Ejecutivo busca acelerar los tiempos para volver a ofrecer la concesión del establecimiento.

“Estamos en la etapa administrativa final y nuestra expectativa es llamar nuevamente a licitación lo más rápido posible. Dios quiera que podamos hacerlo en junio”, expresó Romero. “Estamos en la etapa administrativa final y nuestra expectativa es llamar nuevamente a licitación lo más rápido posible. Dios quiera que podamos hacerlo en junio”, expresó Romero.

El ministro indicó que todavía restan cumplirse algunos plazos procesales vinculados a posibles impugnaciones, aunque remarcó que existe una fuerte decisión política de recuperar y poner nuevamente en valor el histórico hotel ubicado en Capital.

Además, Romero adelantó que uno de los objetivos centrales del proyecto es elevar la categoría del establecimiento para atraer inversiones y fortalecer la oferta turística de la provincia.

“Sería muy bueno que el Hotel Provincial pueda convertirse en un 4 o 5 estrellas. Las empresas con las que hablamos tienen una visión de inversión y de crecimiento para el edificio”, sostuvo.

Según detalló el titular de Turismo, la idea es reposicionar al Hotel Provincial dentro del segmento de mayor nivel, con servicios orientados tanto al turismo corporativo como al recreativo. Desde el Gobierno consideran que la recuperación del edificio podría convertirse en una pieza clave para potenciar la actividad turística y hotelera en San Juan.