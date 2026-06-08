Tomar una copa de vino antes de acostarse, ¿hace bien o mal?

Para los fines de semana largos mucha gente planifica un sinfín de actividades. Otros, en cambio, entienden el receso laboral como una oportunidad única para descansar.

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En ambos casos, la tradición se repite y la costumbre de tomarse una copa de vino antes de acostarse alcanza a miles de argentinos. La neuróloga Stella Maris Valiensi analizó el impacto de consumir alcohol antes de ir a la cama y develó las claves para un buen descanso.

El verano es sinónimo de relajación y la oportunidad de brindar aparece más regularmente. Consultada sobre el impacto de consumir bebidas alcohólicas antes de irnos a la cama, la neuróloga subrayó: “Tomar una copa de vino induce al sueño, pero puede fragmentarlo. La mejor sugerencia es no tomar todas las noches".

“Tomarse esa copa de vino representa que se relaje la vía aérea, favorece la apnea y se fragmenta el sueño”, enumeró Valiensi.

“Es importante no creer que uno va a poder recuperar todo el sueño durante las vacaciones”, planteó Valiensi. “Y con esto quiero decir que, si venimos durmiendo seis horas todos los días, no vamos a recuperar todas esas horas perdidas en una semana”, agregó.

“Los únicos que podrían recuperar algo son aquellos aquellos que tienen una leve privación de sueño”, aclaró la neuróloga y señaló: “Segmento en el cual se encuentran principalmente los jóvenes”.

El secreto para dormir bien

Valiensi compartió los “tres mandamientos” para un buen descanso.

Horario regular . “Desde mi experiencia, saber la hora en la cuál nos acostamos y la que nos levantamos, es clave, Y mucho más si se sufre de insomnio”, aseveró la experta.

. “Desde mi experiencia, saber la hora en la cuál nos acostamos y la que nos levantamos, es clave, Y mucho más si se sufre de insomnio”, aseveró la experta. Exposición solar . “Tratar de ver la luz del día, todos los días a la misma hora es muy importante”, recomendó Valiensi.

. “Tratar de ver la luz del día, todos los días a la misma hora es muy importante”, recomendó Valiensi. Actividad física. “Es mucho mejor hacer deporte durante el día, ya que, de hacerlo en horarios nocturnos, se atrasa el horario del inicio del descanso”, explicó.

Los años pasan, el descanso se reduce

Otro rasgo analizado por la neuróloga fue el paso del tiempo. "A medida que envejecemos, el ritmo circadiano va cambiando. Habitualmente, la gente mayor tiende a dormirse después del almuerzo o a despertarse y acostarse más temprano. Estamos hablando de gente normal, sin problemas de sueño“, graficó Valiensi.

En consonancia, la especialista resaltó otras cuestiones que vienen aparejadas con el engrosamiento de la franja etaria. “El sueño de corrido, cuando se agregan patologías, como por ejemplo el dolor, se fragmenta. Pero estas cosas no solo la va a determinar la edad del paciente, sino también las condiciones en las que duerme”, subrayó Valiensi.

Sobre esto último, sugirió una serie de consideraciones a tener en cuenta en el momento previo a acostarse.

“Lo mejor es que nuestra habitación sea un espacio oscuro, silencioso y, en el mejor de los casos, que no haya ningún tipo de pantallas”, concluyó la neuróloga.