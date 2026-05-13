    • 13 de mayo de 2026 - 22:05

    Se levantó el paro y este jueves habrá colectivos normalmente en San Juan

    La UTA confirmó que alcanzó un acuerdo con ATAP por el pago de las deudas salariales y dejó sin efecto la medida de fuerza prevista para este jueves.

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    La UTA -Unión Tranviarios Automotor-, Seccional San Juan informó este miércoles por la noche que quedó sin efecto el paro de colectivos que iba a comenzar a las 00 horas de este jueves 14 de mayo. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial luego de que el gremio alcanzara un acuerdo con la cámara empresaria ATAP para el pago de las deudas salariales que mantenían las empresas con los choferes.

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    De esta manera, el servicio de transporte público de corta y media distancia funcionará normalmente en toda la provincia.

    Según detalló la UTA, las empresas se comprometieron a abonar este viernes 15 de mayo la totalidad de las diferencias salariales correspondientes al mes de abril, incluyendo antigüedad y otros ítems.

    Además, el acuerdo establece que el próximo 29 de mayo se pagarán las diferencias salariales de enero, junto con diferencias de viáticos y una suma extraordinaria de 100 mil pesos.

    En tanto, el 10 de junio se completará el pago de las diferencias correspondientes a febrero, también con viáticos, otra suma extraordinaria de 100 mil pesos y el reintegro del día descontado por el paro nacional.

    “Comunicamos que se levantan las medidas anunciadas y la prestación del servicio será normal”, expresó el gremio en el comunicado firmado por la Junta Ejecutiva de la UTA San Juan y su secretario general, Héctor Marcelo Maldonado.

    Desde el sindicato también agradecieron la intervención del Consejo Directivo Nacional de la UTA, al considerar que fue clave para alcanzar el acuerdo definitivo con las empresas del transporte.

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