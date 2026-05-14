Familia: 7 personas con discapacidad comenzaron a trabajar gracias al programa de inclusión laboral

Al menos 7 personas con discapacidad , de un cupo total de 60 que integran la Base de Datos de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, comenzaron este martes 12 de mayo a trabajar formalmente en diferentes empresas de San Juan. Fue en el marco del programa Trabajando Sueños que desarrolla el Ministerio de Familia desde el 2025.

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Estracom es una de las empresas que se suman a la inclusión laboral, propuesta del Ministerio de Familia, incorporando a personas con discapacidad de Trabajando Sueños.

Esta acción se da en el marco del programa Trabajando Sueños, que es una iniciativa de la Dirección de Personas con Discapacidad y que tiene como objetivo que los postulantes tengan las herramientas fundamentales para incorporarse al mercado laboral como un trabajador más, a partir de un entrenamiento de 6 meses, para un puesto laboral real que necesita una firma determinada. A cambio, los trabajadores reciben un subsidio económico otorgado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Transcurridos los 6 meses de entrenamiento laboral, la empresa contratista puede optar por incorporarlo definitivamente a sus staff a las personas con discapacidad que participaron del mismo o no seguir con la relación laboral luego de culminado el plazo. Desde el Ministerio de Familia aclararon que ‘no pueden recontratarlos en el marco del programa’.

Las empresas que se suman a la inclusión social

Ya hay 35 empresas involucradas e interesadas en fomentar oportunidades de trabajo digno con igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad que participan de este programa de inclusión social y laboral.

Todo este proceso se hace bajo el acompañamiento técnico de los equipos profesionales de la Dirección de Personas con Discapacidad que no sólo promueven las adecuaciones que puedan necesitarse, sino que trabaja con los compañeros de trabajo que tendrá el postulante y los encargados de Recursos Humanos para que el entorno laboral sea lo más regular y funcional posible.

image Nápoli Tienda de Frío también forma parte del programa de inclusión laboral Trabajando Sueños.

Justamente este martes 12 de mayo firmaron las primeras actas acuerdo que sellan todo este procedimiento la consultora en comunicación estratégica, inteligencia artificial y marketing digital Estracom; la imprenta IMG Diseño; el supermercado Napoli Tienda de Frío y el espacio para la práctica de gimnasia artística Altis Gym. En estos espacios se va a incorporar a Miguel Canario y Mariana Roses para capacitarlos en Redes Sociales, y a Cristian Contreras y Génesis Orozco, como vendedores publicitarios; a Enzo Delgado para que se encargue de la venta y entrega de productos impresos; a Javier Palacio De la Rosa como repositor y a Iván Collante como auxiliar en las clases de gimnasia.

Segundo año de inclusión laboral

Este es el segundo año en que se aplica el programa Trabajando Sueños, del Ministerio de Familia, que en su primera edición logró que 7 personas quedaran efectivas en las empresas que los contrataron.

El programa trabajando sueños está destinado a personas de 18 a 65 años que se hayan inscripto en la Base de Datos de personas con discapacidad con disponibilidad e interés por la inclusión laboral y que a su vez tengan su Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.