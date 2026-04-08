El Ministerio de Familia reeditó con novedades el programa de Inclusión Laboral Trabajando Sueños

El Ministerio de Familia lanzó la segunda edición del programa de Inclusión Laboral Trabajando Sueños , una iniciativa que busca dar herramientas y conocimientos puntuales a personas con discapacidad para cubrir puestos que efectivamente necesiten las empresas, organismos e inclusive dependencias del Estado. Este año incluye algunas importantes novedades .

Para el 2026, se aumentó el alcance etario de los postulantes a un puesto de trabajo real en empresas privadas, instituciones y organismos del Estado, en el marco de este programa. También se incrementó el monto del aporte económico que cubre el Ministerio de Familia para el pago de salarios.

Este programa Trabajando Sueños hace hincapié en la posibilidad de que toda persona ejerza su derecho a acceder a un trabajo digno e inclusivo , para eso se hace una búsqueda de perfiles que se ajusten a los puestos disponibles en las empresas, con un acompañamiento técnico tanto al postulante en su entrenamiento en el lugar de trabajo para adaptarse a la rutina laboral como a los equipos de trabajo.

Durante el lanzamiento de 'Trabajando sueños', las personas con discapacidad que participaron de la formación laboral recibieron su certificado.

Esta propuesta laboral inclusiva incluye un lapso de 6 meses de trabajo remunerado por un aporte económico subsidiado por el Ministerio de Familia. Una vez concluido ese período, cada empleador puede optar por seguir la relación laboral a su costo.

Este programa está destinado a personas con discapacidad de entre 18 y 65 años , que tienen su Certificado Único de Discapacidad (CUD ) vigente y que quieren ingresar al mundo laboral, tanto en el sector público como privado. La edad fue uno de los cambios propuestos para la edición 2026, ya que en el 2025 contemplaba a personas de hasta 55 años. Está destinado a quienes

También el lanzamiento incluyó la novedad de un aumento del 75% del monto que recibe cada postulante, respecto del 2025. Ahora en lugar de $200.000 pesos recibirán $350.000 por mes. El importe supera inclusive la percepción de las pensiones por discapacidad, que también pueden seguir cobrando, aún siendo parte del programa.

programa3 El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó del acto del lanzmiento de la edición 2026 del programa del Ministerio de Familia 'Trabajando sueños'.

Líneas de acción del programa de Familia

El Programa Trabajando Sueños se desarrolla con tres líneas de acción:

Línea A: entrenamientos en empresas y organismos para cubrir puestos de entrenamiento por 6 meses. Hay un cupo de hasta 60 personas.

entrenamientos en empresas y organismos para cubrir puestos de entrenamiento por 6 meses. Hay un cupo de hasta 60 personas. Línea B: inclusión en eventos provinciales como IRONMAN, Colonias de Verano y la Fiesta Nacional del Sol, entre otros, para cubrir puestos específicos. Son tareas rentadas con una duración variable según el evento.

inclusión en eventos provinciales como IRONMAN, Colonias de Verano y la Fiesta Nacional del Sol, entre otros, para cubrir puestos específicos. Son tareas rentadas con una duración variable según el evento. Línea C: consultoría para Empresas para fomentar la contratación directa. La Dirección de Personas con Discapacidad ofrece a las empresas privadas un servicio de consultoría gratuito, para la búsqueda y selección de los mejores perfiles de la base de datos para una inserción laboral efectiva y duradera.

El origen de la propuesta

El Programa Trabajando Sueños se lanzó en marzo del 2025 y de un universo de 486 personas que se registraron en la base de datos, 129 personas realizaron sus prácticas laborales. De ellas, 61 participaron en entrenamientos en empresas, instituciones y organismos del Estado. El resto, fue parte de contrataciones eventuales para eventos como la Fiesta Nacional del Sol, Colonias de Verano o las competencias del Ironman.

Trabajando Sueños se ha convertido en una política pública de esta gestión de Gobierno para generar condiciones igualitarias y a su vez fomentar contrataciones en entornos de trabajo respetuosos y empáticos, ya que anteriormente no existía un programa así ni siquiera había una base de datos de personas con discapacidad con disponibilidad e interés por la inclusión laboral.

Acto de lanzamiento de ‘Trabajando sueños’

Para el acto de lanzamiento del programa estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la directora de Personas con Discapacidad, Paula Moreno; además de quienes trabajado efectivamente como parte del programa, empresarios y familias. En la oportunidad se entregaron distinciones a las firmas y organismos que contrataron a las personas con discapacidad luego de los 6 meses de entrenamiento y certificados a quienes culminaron el proceso.

Paula Moreno agradeció a las empresas y a las personas que se sumaron y sus familias por apoyarlos incondicionalmente. ‘El programa demuestra que todo granito de arena suma ya que comenzó como una prueba piloto porque en la provincia no había inclusión laboral ni siquiera una base de datos de personas con discapacidad interesadas. Entonces en el 2024 iniciamos este relevamiento, también empezamos a buscar empresas y fue algo mágico, cómo se empezaron a multiplicar tanto los postulantes a un puesto como las firmas y organismos que tenían puestos a cubrir. Finalmente, en el 2025, 61 personas fueron parte de este programa en distintas empresas’.

Por su parte, el ministro Carlos Platero destacó que ‘este programa nos llena de orgullo por su despliegue y por el sentido que ha alcanzado y ha contagiado a las empresas que han logrado abrir sus puertas para darles afecto, cariño, paciencia y un puesto laboral a estos trabajadores que con sus talentos y capacidades han demostrado que la inclusión laboral es posible’.