Cinco mil dólares, joyas y relojes: el botín que le robaron a una familia dominicana en un barrio privado

Delincuentes ingresaron a una vivienda en ausencia de sus dueños y se llevaron dinero, joyas y otros objetos de valor. Investigan un escruche. Ocurrió en Rivadavia.

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Una familia oriunda de República Dominicana que reside en un barrio privado del departamento Rivadavia fue víctima de un robo durante el último fin de semana largo. Según denunciaron, se ausentaron de su vivienda por varios días y, al regresar, encontraron que delincuentes habían ingresado y sustraído dinero y distintos objetos de valor.

El hecho sucedió en el barrio privado “La Antigua Destilería”, ubicado sobre calle Meglioli. Allí reside la familia García, oriunda de República Dominicana. De acuerdo con fuentes del caso, la familia dejó la casa el pasado lunes 27 de abril y regresó recién el domingo siguiente, momento en el que descubrieron el hecho.

Las primeras pericias indican que los autores del robo habrían escalado el cierre perimetral del barrio y luego forzado una puerta trasera de la vivienda para acceder. Una vez en el interior, revolvieron distintos sectores en busca de objetos de valor.

Entre los elementos sustraídos se encuentran 5.000 dólares, un reloj de alta gama, cadenas de oro, prendas de vestir, una cartera y un par de botas, según detallaron fuentes vinculadas a la investigación.