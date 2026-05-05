    • 5 de mayo de 2026 - 20:09

    Buscan a un hombre de 47 años desaparecido en San Juan: piden colaboración para dar con su paradero

    Se trata de Fabio Ariel Montaño, visto por última vez el 5 de mayo. Autoridades difundieron sus características físicas y solicitan información urgente al 911.

    Buscan a Fabio Ariel Montaño.

    Buscan a Fabio Ariel Montaño.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El programa provincial “San Juan Te Busca” activó un operativo para dar con el paradero de Fabio Ariel Montaño, un hombre de 47 años que fue visto por última vez el pasado 5 de mayo en la provincia de San Juan.

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    De acuerdo a la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal de San Juan, Montaño es de nacionalidad argentina, tez blanca, contextura física mediana y mide aproximadamente 1,70 metros. Tiene ojos verdes, cabello lacio, corto, de color castaño claro con canas, y presenta como rasgos distintivos una nariz recta y boca mediana con labios medios.

    Al momento de su desaparición, vestía una campera azul con líneas blancas en los puños, pantalón tipo buzo de color negro y zapatillas Adidas azules con rayas blancas y suela blanca.

    El caso es investigado con intervención de la Policía de San Juan, que solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizarlo.

    Las autoridades recordaron que cualquier información puede ser comunicada de manera anónima al 911, línea habilitada para este tipo de situaciones.

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