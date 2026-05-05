Condenaron a un matrimonio y a su hijo por trata en San Juan: todos los detalles del caso

Un caso estremecedor de violencia, abuso y vulneración de derechos terminó con una condena ejemplar en San Juan. Un matrimonio y su hijo fueron sentenciados a 10 años de prisión por trata de personas con fines de matrimonio infantil, tras haber captado, trasladado y explotado a una adolescente desde los 13 hasta los 16 años.

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El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal , a cargo del juez Daniel Roffo , quien además dispuso una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima , tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal (MPF).

De acuerdo con la investigación, los condenados: Alberto (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco (24) sometieron a la joven a una unión forzada bajo prácticas de la comunidad gitana cuando ella tenía apenas 13 años y él 20. Para concretar el vínculo, entregaron 825 mil pesos a los padres de la menor.

Tras ese “matrimonio”, la adolescente fue trasladada primero a Neuquén y luego a Santa Fe, donde vivió durante años bajo un régimen de explotación. Allí fue obligada a mantener relaciones sexuales, realizar tareas domésticas para toda la familia y trabajar en venta ambulante, entregando todo el dinero bajo amenazas.

Según acreditó la fiscalía, también sufrió violencia física extrema: fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, además de recibir constantes insultos y amenazas. Incluso debió continuar con estas actividades durante embarazos y enfermedades.

El intento de escape que destapó el caso

La situación salió a la luz tras un dramático episodio ocurrido en abril de 2025 en San Juan. La joven, que había regresado junto a Franco y el hijo de ambos, fue nuevamente interceptada por el matrimonio, que intentó llevársela por la fuerza a Santa Fe.

En la zona de Caucete, la víctima intentó escapar con su hijo en brazos, pero fue perseguida y obligada a subir nuevamente a una camioneta. La escena fue advertida por testigos y registrada por el sistema de emergencias 911, lo que permitió un operativo policial que culminó con el rescate de la joven.

La investigación y el rol de la fiscalía

El caso fue llevado adelante por distintas áreas especializadas del MPF, junto con organismos nacionales dedicados a la lucha contra la trata de personas. Durante el juicio, los fiscales remarcaron que no puede justificarse la vulneración de derechos humanos en prácticas culturales.

“El matrimonio infantil está prohibido por tratados internacionales y no puede ampararse en tradiciones”, señalaron durante los alegatos, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a mujeres, niñas y adolescentes, especialmente en contextos de pobreza y vulnerabilidad.

Reparación económica y medidas adicionales

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, contemplando el daño moral e inmaterial sufrido. Para garantizar el pago, se dispuso el embargo de bienes y el decomiso del vehículo utilizado en el delito.

También se establecieron medidas de reparación simbólica, como la comunicación de la sentencia en lenguaje accesible a las comunidades involucradas, tanto en San Juan como en Santa Fe, y a la familia de la joven, que actualmente reside en Salta.

El fallo marca un precedente en la provincia y refuerza la postura de la Justicia frente a delitos de trata y explotación, especialmente cuando involucran a menores de edad.

FUENTE: nota.texto7