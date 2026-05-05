    • 5 de mayo de 2026 - 18:23

    La mujer que fingió un embarazo de trillizos y estuvo desaparecida más de 10 días fue procesada

    Ocurrió en enero de 2024, cuando se le perdió el rastro a la mujer en el momento en el que supuestamente iba a tener a sus hijos en un hospital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de Berazategui procesó a Yésica Cuevas, la mujer que a principios de 2024 fingió un embarazo de trillizos y desapareció en el conurbano bonaerense. Luego, acusó a su expareja de haberla secuestrado y golpeado hasta tener un aborto.

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    Sin embargo, los investigadores reunieron las pruebas para imputarla por el delito de falsa denuncia.

    De esta manera, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 le notificó su procesamiento en la causa. Ahora deberá responder ante los funcionarios judiciales y dar explicaciones sobre lo que ocurrió a partir de aquel 29 de enero.

    Fuentes judiciales señalaron a TN que la mujer fue indagada y que ya se realizó el requerimiento de elevación a juicio. Según reconstruyeron los investigadores, estuvo desaparecida hasta el 9 de febrero de 2024, cuando la encontraron y luego volvió a perderse su rastro. La fiscalía sostuvo que no existió ningún embarazo.

    Tras meses de incertidumbre sobre su paradero, la acusada dejó el lugar donde vivía y volvió a ser ubicada a principios de abril de 2026.

    Finalmente fue notificada, se dirigó por su voluntad a la fiscalía y se negó a declarar, según precisaron las fuentes a este medio. Con los elementos reunidos, la fiscalía avanzó con el pedido de elevación a juicio. La defensa oficial de Cuevas tiene 13 días para oponerse o no; si no lo hace, la causa se eleva automáticamente a debate oral.

    El caso quedó caratulado como falsa denuncia y en el caso de ir a juicio, el mismo se tramitará en un juzgado correccional. La imputada, en tanto, permanece en libertad mientras continúa el proceso judicial.

    Un secuestro, una golpiza y un embarazo de trillizos

    De acuerdo a la versión de Cuevas al comienzo de la investigación, su pareja Javier Balmaceda le había dado una golpiza y luego la había obligado a parir a sus trillizos. El caso estalló el 29 de enero, el día en que supuestamente tenía programada una cesárea.

    Al salir hacia una farmacia y no regresar, su familia denunció la desaparición y se activó una búsqueda desesperada en Berazategui. Sin embargo, la tensión creció cuando el hospital informó que no existía tal turno ni registros de su embarazo, y un médico local reveló que ella le había pedido un certificado falso meses atrás.

    Luego de 11 días de incertidumbre, el 9 de febrero la policía la encontró en la casa de una expareja, a pocas cuadras de donde vivía.

    Yésica intentó sostener su relato asegurando que había sido secuestrada y que había perdido a los bebés por maltratos. No obstante, las pericias ginecológicas del 15 de febrero fueron contundentes: no había rastros físicos de un embarazo reciente ni de un parto, confirmando que todo había sido una simulación.

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