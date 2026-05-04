Tiene 19 años, atropelló y mató a una mujer y es la segunda muerte que carga en choques

La ciudad de Lobería, en el sur de la provincia de Buenos Aires, atravesó un fin de semana de profunda conmoción, luego del trágico fallecimiento de Lucía Ermiaga (52), víctima fatal del choque que protagonizó Gonzalo Frascuelli, un joven que a sus 19 años ya carga con dos muertes en accidentes viales. El fiscal José Luis Cipolletti, a cargo de la investigación, ordenó la inmediata detención del conductor, a quien imputó por homicidio culposo agravado por conducción de vehículo automotor en exceso de velocidad.

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Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el siniestro ocurrió durante la noche del último viernes en la esquina de las calles 1° de Mayo y 25 de Mayo, donde Frascuelli, al volante de su Volkswagen Bora color gris, embistió al Fiat Uno que conducía la víctima y en el que, además, viajaban sus dos hijos.

El video que encabeza esta nota, registrado por una cámara de seguridad instalada en el frente de un domicilio, muestra que Frascuelli circulaba a alta velocidad. Y según se observa en la misma filmación, era secundado por un vehículo de color negro y una camioneta blanca.

Tras girar a la izquierda en la calle 1° de Mayo, Frascuelli no aminoró la marcha, sobrepasó al auto negro y en el cruce con la calle 25 de Mayo chocó contra el Fiat Uno que manejaba la víctima.

Producto del impacto, el auto de Ermiaga quedó volcado y Lucía perdió la vida en el lugar. Además, uno de los chicos sufrió fractura de clavícula, mientras que el otro presentó politraumatismos leves. Ambos menores fueron trasladados al Hospital Gaspar Campos y, según se informó, se encuentran fuera de peligro.

Las circunstancias en las que ocurrió el trágico accidente son investigadas por el fiscal Cipolletti, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Necochea, quien ahora trabaja en el relevamiento de otras cámaras de seguridad para determinar si, efectivamente, Frascuelli conducía con exceso de velocidad al momento del choque.

A la espera del resultado de la pericia accidentológica, los investigadores lograron determinar que Frascuelli superó la velocidad que determinaba el agravante, por lo cual solicitaron su inmediata detención. Hasta este lunes, el joven permanecía alojado en la sede de la DDI Necochea de la Policía Bonaerense, adonde fue trasladado por temor a represalias por parte de familiares y vecinos de la víctima.

Al asistir a la audiencia imputativa, Frascuelli se negó a declarar ante el fiscal Cipolletti y se espera que recupere la libertad en el transcurso de esta semana, una vez que cumpla los cinco días de prisión preventiva dispuestos desde su aprehensión.

El antecedente del imputado

En diciembre de 2024, y pocos días después de alcanzar la mayoría de edad, Gonzalo Frascuelli estuvo involucrado en otro trágico accidente vial. En esa oportunidad, quien falleció a causa del siniestro fue el amigo de toda su vida.

Según precisaron fuentes judiciales a este medio, el hecho ocurrió el 23 de diciembre de aquel año y sobre la ruta provincial 227, entre la rotonda el Gaucho y la Virgen del Camino, cerca del acceso a Lobería.

Al volante de su auto, Frascuelli agarró un bache de la calzada y volcó sobre la ruta. Producto del accidente, su mejor amigo murió en el acto.

Fuentes del caso indicaron que el expediente se cerró debido a que la pericia accidentológica no detectó negligencia ni imprudencia por parte del conductor. En simultáneo, los padres de la víctima expresaron su voluntad de cerrar la causa en ese momento, bajo el argumento de que Frascuelli y su hijo eran mejores amigos y que la muerte de la víctima ocurrió en el marco de un accidente.

Dolor en Lobería por la muerte de Lucía Ermiaga

“Con profundo pesar, despedimos a Lucía Ermiaga, estudiante de segundo año de la Licenciatura en Psicología en la Universidad en Lobería. Lucía llegó a nuestras aulas con un sueño que había esperado mucho tiempo: el de estudiar lo que siempre quiso. Lo hizo con todo. Dejó su trabajo, reorganizó su vida y se entregó a sus estudios con una energía que contagiaba a quienes la rodeaban”, dice el mensaje de despedida difundido por la casa de estudios en la red social Facebook.

Y en la misma línea, concluye: “Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Su paso por nuestra comunidad deja huella, y su recuerdo permanece en quienes tuvieron el privilegio de compartir este camino con ella”.

Los mensajes para despedir Lucía también llegaron desde instituciones deportivas locales, como el Jorge Newbery Futbol Club. “LUCÍA ERMIAGA, mamá, socia y colaboradora de Fútbol Infantil, categoría 2013. Será recordada con cariño por su paso por el club. Nos unimos de corazón al dolor de su familia, especialmente de Julio, Urko, Hipólito y Jonás”, reza la publicación.

Por su parte, el Club Atlético Independiente de Lobería, donde juega al fútbol uno de los hijos de Lucía, se sumó al adiós para la víctima en medio de “un doloroso momento” para toda la familia y la comunidad de la institución.

“Ante el trágico fallecimiento de Lucía Ermiaga, queremos expresar nuestro profundo dolor y acompañar principalmente a sus hijos y esposo. Lucía estaba siempre presente en el club colaborando y acompañando a su hijo, Jonás, jugador de nuestra institución, y a su esposo, Julio, DT de la División Reserva del CAI”, cierra el comunicado.