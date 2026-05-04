Pidieron 24 años de cárcel para un jornalero acusado de violar a su hija adolescente en cuatro oportunidades

Este lunes 4 de mayo, fueron los alegatos del juicio que tiene en la mira a un jornalero , acusado de violar a su hija adolescente en al menos cuatro oportunidades . A una semana del juicio, la fiscalía solicitó una pena de 24 años de cárcel , mientras que la defensa la absolución.

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El tribunal, integrado por los jueces Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera , escuchó la lectura de los alegatos presentados por la UFI ANIVI . La fiscal Ingrid Schott ratificó la acusación por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda y el vínculo, en concurso real por cuatro hechos distintos. También ratificó el pedido de condena por 24 años de cárcel.

Barbera, Caballero y Allende, los jueces del tribunal que resolverá la situación procesal del jornalero.

Según la reconstrucción fiscal, los ultrajes habrían tenido lugar durante el mes de agosto de 2024. Aunque la joven vivía con su madre, solía visitar a su padre, quien residía en una habitación al fondo de la casa de la abuela paterna.

El primer ataque habría ocurrido tras una reunión familiar. La víctima, tras haber consumido alcohol y sentirse indispuesta, fue a recostarse a la cama de su padre, quien se habría aprovechado de su estado para someterla.

Esa misma noche se habría producido un segundo ataque. En dicha ocasión, el acusado le habría entregado dinero para silenciarla y la habría manipulado emocionalmente, amenazando con quitarse la vida si ella hablaba.

Los otros dos hechos habrían ocurrido días después, aprovechando momentos en que la joven se encontraba sola o preparándose para salir.

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"El testimonio de la adolescente es contundente y se apoya en pericias profesionales y declaraciones de su entorno", afirmó la fiscal Schott.

La postura de la defensa

La abogada defensora María Filomena Noriega rechazó de plano las acusaciones y solicitó la absolución de su cliente o de forma subsidiaria una condena por el delito de abuso sexual simple, que significaría una pena de prisión condicional. La estrategia de la defensa se centró en contrarrestar la credibilidad de la denunciante.

Según Noriega, la denuncia podría estar motivada por un supuesto enojo de la joven hacia su padre por cuestiones económicas y problemas de conducta previos.

El acusado permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial desde agosto de 2025 bajo prisión preventiva. Durante la primera jornada del debate, el hombre se mostró imperturbable ante el relato de las pruebas que lo comprometen. Este martes, tendrá la oportunidad de decir sus últimas palabras ante el tribunal y luego conocerá el veredicto.