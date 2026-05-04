[VIDEOS] Jóvenes se trenzaron a golpes en el Parque de Mayo frente a varias familias

Pese a que intervino personal policial, lo involucrados desobedecieron las órdenes y continuaron la gresca.

Lo que debería ser un espacio de recreación, se convirtió en un cuadrilátero de boxeo cuando un grupo de jóvenes protagonizó una violenta pelea en las inmediaciones del lago del Parque de Mayo, ante la presencia de numerosas familias.

Según relataron testigos, los involucrados formaban una ronda en la que dos de ellos se enfrentaban a golpes de puño, en una especie de pelea organizada. Sin embargo, la situación escaló rápidamente y derivó en una gresca generalizada.

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Personal de la Policía de San Juan intervino en el lugar con el objetivo de disuadir el conflicto, pero los jóvenes hicieron caso omiso a las órdenes y continuaron agrediéndose.