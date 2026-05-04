Dolor en el automovilismo: murió Talía Mansilla, la hija del ex piloto argentino rival de Ayrton Senna

Se trata de uno de los hijos de Quique Mansilla, que corrió con la leyenda de la F1. Viajaba junto a otros tres acompañantes que también perdieron la vida

Una noticia sacudió al automovilismo argentino. Es que un choque frontal en la ruta provincial 76, a la altura de Abra de la Ventana en el partido bonaerense de Tornquist, terminó con cuatro muertos y tres heridos. La colisión involucró a un Ford Focus y un Citroën C3, vehículo en el que viajaba Talía Araceli Mansilla, la hija de 29 años de Quique Mansilla, el piloto que fue rival de Ayrton Senna.

Según la cobertura de Noticias Tornquist, el impacto causó que tres personas —Mansilla, María de los Milagros Chirinos (28 años, Caballito) y Laura Camila Díaz Sandoval (26 años, CABA)— murieran en el lugar. Por su parte, la cuarta víctima, Ezequiel Agustín Quaglio (31 años, Caballito), perdió la vida en el Hospital Municipal de Tornquist tras ser trasladado de urgencia.

Una vez que se conoció que Tati fue una de las involucradas en el trágico accidente, varios periodistas especialistas del deporte motor le enviaron sus condolencias a Mansilla, quien tuvo una larga trayectoria en el automovilismo argentino y, según cuenta la historia, no llegó a la Fórmula 1 por la Guerra de Malvinas en 1982. El otro hijo de Quique, Dorian, también fue piloto de carreras.

La vida de Enrique se hizo viral hace poco tiempo cuando se estrenó la biopic de Senna en una plataforma de streaming. Allí, el personaje argentino apareció como uno de los primeros grandes rivales que tuvo la leyenda del deporte de Brasil en el automovilismo cuando compartieron la Fórmula Ford Británica. “Ayrton no era más rápido que yo, pero él tenía más experiencia y a su talento le sumó sus mañas. No sabía perder e incluso en una carrera en 1981 casi nos vamos a las piñas. Pero afuera de la pista éramos amigos. Era tímido, pero cuando agarraba confianza, tenía la mejor onda. Salíamos con nuestras parejas, que eran muy amigas. Él en ese momento estaba casado. Después se divorció. La última vez que nos vimos en persona fue en 1989 en Phoenix, donde se corrió el Gran Premio de los Estados Unidos. Igual siempre para Navidad o para nuestros cumpleaños nos hablábamos por teléfono”, le contó Quique a Infobae.

La carrera deportiva de Mansilla creció de golpe y pasó de ganar un curso de pilotos en el Autódromo de Buenos Aires a correr en Inglaterra en pleno conflicto bélico con el país y ser el piloto a vencer para Senna. En el 82 estuvo a un paso de ganar el Campeonato de la F3 británica, pero un problema de financiamiento lo relegó.