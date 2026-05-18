Rivadavia y un paso significativo hacia la inclusión: "Compras en Calma", la iniciativa que busca llegar a todos los comercios

Con el propósito de generar ambientes amables para todos los ciudadanos, concejales de Rivadavia aprobaron por unanimidad días atrás la ordenanza que permite la creación del programa “Compras en Calma” , una iniciativa de la edil Romina Albarracín. De esta manera se busca que los espacios comerciales de la zona generen momentos de calma para aquellas personas que padecen TEA (Trastorno del Espectro Autista) o tienen hipersensibilidad sensorial.

Albarracín, la autora de la iniciativa, explicó a DIARIO DE CUYO que desde el año pasado viene trabajando en conjunto con la Asociación Mucho más que Autismo para la elaboración del proyecto, tras tomar contacto con la realidad que atraviesan las familias que tienen miembros con TEA. “Es una política pensada y hablada con las familias y los comercios, pensando que es una acción que sea transformadora, porque la idea es que las personas con TEA puedan hacer sus compras en entornos más tranquilos, con menos estímulos, y que a su vez los comercios estén preparados para acompañar la experiencia de la compra”, indicó la edil.

Si bien en una primera instancia está orientado al rubro comercial, Albarracín indició que no es un programa cerrado, por lo que la intención es poder ampliar su alcance a las ferias que se realicen en el departamento, sean privadas como las promulgadas por el municipio, como también en otros ámbitos como colonias de verano y desfiles cívicos que se realicen en la comuna.

Conforme explicó Albarracín, el objetivo es incorporar “pequeños cambios” para hacer más sencilla la vida de las personas que tienen autismo o son hipersensibles, como también el de su entorno.

Conforme indica la ordenanza, la invitación es a que comercios del todo el departamento puedan adherir de forma voluntaria al programa. El mismo propone que durante dos horas por día se baje la intensidad de la luz artificial, haya una mayor predominancia de silencio y baja o nula música ambiental, y se minimicen ruidos fuertes como alarmas o sonidos de cajas registradoras.

“La implementación es voluntaria, por lo que la idea es, una vez puesta en marcha la ordenanza, trabajar en el territorio con los comerciantes, contarles de qué trata la iniciativa. Incluso esta previsto trabajar para el año que viene con el reconocimiento en la tasa comercial a quienes adhieran, como un incentivo para que se sumen”, indicó Albarracín.

Aquellos espacios comerciales cerrados o al aire libre que se sumen a Compras en Calma recibirán cartelería que pondrá a disposición el municipio para la identificación. Se buscará que la cartelería tenga un código QR que el ciudadano podrá escanear y así poder acceder a información importante sobre el programa y su alcance en el departamento.

Por su parte se propone que todos los talleres, actividades y propuestas que sean organizadas por la Municipalidad de Rivadavia sean diseñados, planificados y ejecutados con perspectiva inclusiva, con el fin de garantizar condiciones de accesibilidad, participación y disfrute de espacios amigables y empáticos para las personas con autismo.

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La particularidad del programa es que no solo apunta al sector comercial y la posibilidad de contar con espacios amigables e inclusivos, sino también a la formación y capacitación. La ordenanza establece que el municipio podrá celebrar convenios con organizaciones públicas o privadas para la capacitación de los agentes municipales y comerciantes sobre el TEA, con la intención de llegar con herramientas necesarias para la atención amigable y eficiente. Sobre este punto Albarracín adelantó que en una primera instancia se articulará para que las capacitaciones sean dictadas por la Asociación Mucho más que Autismo y Autismo San Juan.

De esta manera se apunta a que dependencias municipales tengan prioridad en la atención de personas con TEA y sus acompañantes, para que no sea prolongada la exposición a factores ambientales que podrían derivar en una crisis.

Otro de los puntos a destacar del programa es la creación de un registro departamental de personas con CEA (Condición de Espectro Autista)/ TEA (Trastorno del Espectro Autista) como de instituciones que abordan la temática. La finalidad es contar con la información que permitirá generar vínculos más dinámicos al momento de promocionar y organizar actividades que permitan sensibilizar a la comunidad y visibilizar las actividades relacionadas a las patologías.

“Nuestro desafío con este programa será llegar a los comercios de barrio, ya que sería bueno que reconozcan las personas con TEA en la comunidad. Es una cuestión concreta y se votó por unanimidad, lo que refleja el compromiso que hay en el departamento”, finalizó Romina Albarracín.

Los antecedentes de Compras en Calma existentes en la provincia

Rivadavia se suma a la escasa lista de departamentos que apuntaron a propiciar ambientes amigables con personas que tienen autismo o con hipersensibilidad sensorial.

En 2024 Pocito también creó por medio de ordenanza el Programa “Hora Azul”, donde además se declara abril como el “Mes del Autismo”, desarrollando durante todo el mes actividades y campañas que apuntan a la sensibilización, capacitaciones y diversas acciones.

Por su parte, Caucete durante el año pasado también aprobó una ordenanza para establecer en el comercio departamental lo que denominaron “Hora Silenciosa”. Similar a la normativa de Rivadavia, se establece el periodo de dos horas de silencio, dos veces a la semana, en espacios públicos y privados.

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A nivel provincia, también durante el 2025 la diputada Alejandra Leonardo presentó un proyecto denominado “La Hora Silenciosa”. Pese a que el documento pasó a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Salud y Discapacidad; y Economía y Defensa de Consumidores para su estudio, no hubo mayores novedades al respecto.

Albarracín aseguró que en los últimos días ha recibido inquietudes desde colegas de Rawson y de Capital, quienes buscarán implementar una iniciativa similar en sus comunas, y así sumarse a los departamentos que propician la creación de espacios amigables e inclusivos.