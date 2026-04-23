Revuelo: le cortaron la luz a la Parroquia San José de Jáchal por falta de pago del municipio

La empresa Naturgy suspendió el servicio eléctrico por una deuda acumulada que debía afrontar la Municipalidad de Jáchal en el marco de un convenio con la Iglesia.

Un hecho que generó sorpresa e indignación en la comunidad se registró en Jáchal, donde el Santuario San José de Jáchal quedó sin suministro eléctrico debido a la falta de pago de las facturas correspondientes.

La interrupción del servicio fue ejecutada por la empresa Naturgy, luego de la acumulación de varias boletas impagas. Según trascendió, la responsabilidad del pago recae en el municipio local, encabezado por el intendente Matías Espejo.

El compromiso surge de un convenio firmado hace casi dos años entre el Arzobispado y el municipio, mediante el cual la comuna se hacía cargo del consumo eléctrico de la iglesia a cambio del uso de un salón parroquial donde actualmente funciona el Concejo Deliberante.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la deuda sería significativa y alcanzaría cifras millonarias, lo que derivó en la suspensión del servicio. Como consecuencia, todas las actividades previstas debieron ser canceladas hasta tanto se regularice la situación. El corte afecta no solo al templo, sino también a las aulas, los sanitarios y la casa parroquial, complicando el normal desarrollo de las actividades religiosas y comunitarias. Mientras tanto, crece la expectativa en la comunidad por una pronta solución que permita restablecer el servicio y retomar la agenda habitual del santuario.