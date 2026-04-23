    • 23 de abril de 2026 - 09:07

    Revuelo: le cortaron la luz a la Parroquia San José de Jáchal por falta de pago del municipio

    La empresa Naturgy suspendió el servicio eléctrico por una deuda acumulada que debía afrontar la Municipalidad de Jáchal en el marco de un convenio con la Iglesia.

    Iglesia de Jáchal. Foto: gentileza La Región.

    Iglesia de Jáchal. Foto: gentileza La Región.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hecho que generó sorpresa e indignación en la comunidad se registró en Jáchal, donde el Santuario San José de Jáchal quedó sin suministro eléctrico debido a la falta de pago de las facturas correspondientes.

    Leé además

    Santuario de Jáchal.

    Intiman a reconectar la luz en el Santuario de Jáchal tras el corte por deuda millonaria
    jachal y un desafio con proyeccion internacional: mas cerca de ser el primer geoparque de argentina certificado por la unesco

    Jáchal y un desafío con proyección internacional: más cerca de ser el primer Geoparque de Argentina certificado por la UNESCO

    La interrupción del servicio fue ejecutada por la empresa Naturgy, luego de la acumulación de varias boletas impagas. Según trascendió, la responsabilidad del pago recae en el municipio local, encabezado por el intendente Matías Espejo.

    El compromiso surge de un convenio firmado hace casi dos años entre el Arzobispado y el municipio, mediante el cual la comuna se hacía cargo del consumo eléctrico de la iglesia a cambio del uso de un salón parroquial donde actualmente funciona el Concejo Deliberante.

    Fuentes vinculadas al caso indicaron que la deuda sería significativa y alcanzaría cifras millonarias, lo que derivó en la suspensión del servicio. Como consecuencia, todas las actividades previstas debieron ser canceladas hasta tanto se regularice la situación. El corte afecta no solo al templo, sino también a las aulas, los sanitarios y la casa parroquial, complicando el normal desarrollo de las actividades religiosas y comunitarias. Mientras tanto, crece la expectativa en la comunidad por una pronta solución que permita restablecer el servicio y retomar la agenda habitual del santuario.

    La palabra del Presbítero Gustavo Vaca

    "De ninguna manera la Municipalidad hace solidaridad o paga gratuitamente la factura de la luz, porque por ahí reclaman los otros cultos religiosos del por qué a la Iglesia Católica le pagan la factura. Es un alquiler directo. Lo que sucede es que el pago de ese alquiler se hace un intercambio por la factura, porque eso fue lo que se acordó y es en lo que está en incumplimiento permanente".

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Detenido.

    Jáchal: agredió a una persona, quiso huir y lo detuvieron con armas y droga

    El hallazgo de fotos que hacía referencia a una supuesta brujería quedó en la nada en Jáchal. 

    Presuntas "brujerías" en Jáchal: la Justicia determinó que no hubo delito y archivó la causa

    Bolillas.-

    Un apostador sanjuanino ganó $6 millones en la Quiniela Max

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Con la instalación de los dos tanques de 25.000 litros cada uno, la UCCuyo avanza en su plan de ahorro de agua.

    La UCCuyo dio un gran paso en la obra clave que permitirá ahorrar el 50% del agua que se consume en el predio

    Por Fabiana Juarez