Jáchal y un desafío con proyección internacional: más cerca de ser el primer Geoparque de Argentina certificado por la UNESCO

Desde hace meses en el interior de Jáchal se viene gestando un proyecto más que ambicioso con proyección internacional. Se trata del proceso para que el departamento sea declarado Geoparque por parte de la UNESCO , poniendo en valor los sitios paleontológicos y geológicos. Si bien quienes están detrás de la idea saben que la declaración puede llevar años, el objetivo es potenciar las riquezas de la zona desde una perspectiva turística.

“Hace más de 10 años sabemos que hay paleontólogos del Conicet visitando el departamento, investigando la fauna marina y la geología de la zona. Cuando los conocimos vimos la importancia que tiene el departamento como patrimonio paleontológico, y lo quise relacionar con la actividad turística. Así comenzamos con este proyecto” , detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO el presidente de la Cámara de Turismo del departamento, Julio Pérez.

Tras varios encuentros entre los investigadores y los prestadores turísticos, vieron el potencial que tiene el departamento para que todo el territorio, en su conjunto, sea declarado Geoparque Mundial; ya que cumple con los requisitos que solicita la entidad internacional. Fue por ello que comenzaron a desarrollar distintas acciones para, en primer lugar visibilizar el potencial, y también poder definir a ciencia cierta cuáles serán los sitios que buscarán potenciar turísticamente.

En ese contexto, el pasado viernes 17 de abril se realizó la capacitación “Jáchal: Mares del Paleozoico”, que contó con un gran marco de público. “Tuvimos el salón llenó con prestadores, artesanos, docentes, alumnos de la escuela con orientación en turismo, funcionarios y vecinos. La capacitación estuvo a cargo de un panel de expositores increíbles, de nivel internacional que desde hace años vienen a estudiar la zona” , destacó Pérez.

Y continuó: “Jachal es un aula a cielo abierto porque pueden estudiar las rocas en el sitio. Lo que buscamos es que la comunidad científica, los turistas y la comunidad local sean quienes visiten estos geositios”.

Relevamiento de sitios y el foco puesto en la protección, la actualidad del proyecto

Mientras avanzan en la documentación que se debe presentar ante la Unesco, tanto prestadores como los investigadores se encuentran realizando relevamientos en distintos sitios que fueron estudiados en el pasado. El objetivo, conforme explicó Pérez, es conocer el estado actual de los lugares que permitan el desarrollo de miradores y la presencia de personas sin que ello implique un riesgo ni altere la naturaleza.

Dentro de las primeras zonas a relevar, una de ellas es desde el Dique Los Cauquenes, en el sitio denominado Los Lisos, hasta el Mirador de Huaco. “En cada una de las paradas vamos haciendo un relevamiento con información por parte de geólogos, biólogos y prestadores turísticos”, precisó Pérez.

Harán el mismo trabajo en la ruta 150, entre Jáchal y Rodeo, en inmediaciones del túnel donde hay una explanada que puede ser un mirador. También en el Cerro Viejo de San Roque, cerca de la villa cabecera del departamento, en Niquivil como en diferentes puntos que vayan surgiendo de la mano de los investigadores, que son quienes desde hace años vienen estudiando la zona.

Culminado el relevamiento, el siguiente paso es desarrollar cartelería con información que se instalará en la zona, como la adaptación de los miradores y preparación de guías que estarán disponible para visitas. También realizar una campaña de concientización, destacando el valor histórico de cada lugar para evitar el vandalismo.

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Además de los relevamientos, se creó un órgano de gestión de proyecto y se estableció la Mesa de Desarrollo Turístico, con representación de distintas entidades como la Municipalidad de Jáchal, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Cámara de Turismo del departamento y entre otros.

La riqueza paleontológica y los plazos del Geoparque de Jáchal

Gran parte de la provincia, puntualmente en la zona de la Precordillera, hay restos de una vida marina que existió hace miles de millones de años. El equipo de Conicet, encabezados por Juan José Rustán, descubrieron en la zona de Jáchal restos fósiles de peces que son interpretados como el grupo ancestral que dio origen a los tiburones.

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Estos descubrimientos no solo permiten reconstruir la historia de la era paleozoica, sino también potenciar el departamento desde el punto de vista turístico.

Tanto Pérez como todos los actores que están detrás del proyecto del Geoparque saben que no es algo que se resolverá en el corto plazo, ya que se deben ir completando distintas fases. El proyecto se desarrollará en 10 etapas, que incluyen investigación, capacitación de guías, mejoras de infraestructura, creación de circuitos turísticos y la presentación del expediente ante la UNESCO. Para la declaración entienden que en el mejor de los escenarios la misma puede demorar unos tres años promedio.

Sin embargo, la intención de reconocer el departamento como geoparque de daría pronto. “La idea es que cuando entres a Jáchal entres al geoparque. En el lapso de un año, si hay voluntad institucional política, se podrá lograr rápidamente el geoparque con miradores, paneles y cartelería listos para ser visitados”, esbozó Pérez.

El optimismo reina entre los prestadores y los vecinos del departamento que ven en el geoparque una oportunidad de potenciar la región a nivel internacional. “Estamos trabajando a contrarreloj para que pueda ser una realidad lo más pronto posible, poniendo en valor estos sitios”, finalizó el titular de la Cámara de Turismo, Julio Pérez.