    • 23 de abril de 2026 - 12:41

    Encontraron una bala en una escuela de Jáchal y activaron un protocolo de seguridad

    El elemento fue encontrado en un baño de la EPET Nº1 tras días de amenazas. Intervino la Policía y la UFI, y los alumnos fueron retirados por precaución.

    Escuela de Jáchal. Foto: Panorama.

    Escuela de Jáchal. Foto: Panorama.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un preocupante episodio generó alarma en la comunidad educativa de Jáchal luego de que este jueves se hallara un proyectil en el interior de la EPET Nº1. Según las primeras informaciones, el elemento —que aún no fue confirmado si se trata de una bala o una vaina servida— fue encontrado por alumnas dentro de un basurero en uno de los baños del establecimiento. Tras el hallazgo, dieron aviso a las autoridades escolares, que activaron de inmediato el protocolo correspondiente.

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    El hecho ocurre en un contexto sensible, ya que en días previos se habían registrado denuncias por mensajes amenazantes, lo que incrementó la preocupación y motivó un rápido accionar. En el lugar trabajó personal policial junto a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) jurisdiccional.

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    EPET N&deg;1 de J&aacute;chal.

    EPET N°1 de Jáchal.

    El proyectil fue secuestrado por Policía Científica para su peritaje, mientras se intenta determinar cómo llegó al establecimiento, teniendo en cuenta que el personal de limpieza había acondicionado los sanitarios antes del inicio de la jornada.

    Como medida preventiva, las autoridades decidieron convocar a los padres para retirar a los alumnos, quienes se retiraron acompañados por un adulto responsable. En tanto, la escena fue preservada y se mantuvo presencia policial mientras avanzan las actuaciones.

    De acuerdo a la información a la que accedió DIARIO DE CUYO, los alumnos de la EPET N°1 y la Escuela Pampa Vieja cambiaron la manera de ir a los establecimientos. Fuentes judiciales explicaron que las autoridades educativas dieron aviso a la Policía de San Juan que luego de una pesquisa a vuelo de pájaro por las pintadas violentas alertó a la Fiscalía.

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