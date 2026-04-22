La Justicia intervino en dos escuelas de Jáchal por las amenazas de tiroteos y los alumnos asisten con bolsas transparentes

El juez multifuero de la Segunda Circunscripción, Eduardo Vega, envió oficios a dos establecimientos y los estudiantes no llevan mochilas por protocolo.

Las amenazas de tiroteos, pintadas en las paredes de establecimientos educativos, también llegaron a Jáchal. Dos escuelas activaron el protocolo por pedido de la Justicia sanjuanina y los estudiantes dejaron de acudir con mochila. Como reemplazo, para llevar los cuadernos y últiles, asisten con bolsas transparentes. La idea es prevenir el ingreso con cualquier tipo de arma blanca o de fuego.

De acuerdo a la información a la que accedió DIARIO DE CUYO, los alumnos de la EPET N°1 y la Escuela Pampa Vieja cambiaron la manera de ir a los establecimientos. Fuentes judiciales explicaron que las autoridades educativas dieron aviso a la Policía de San Juan que luego de una pesquisa a vuelo de pájaro por las pintadas violentas alertó a la Fiscalía.

Si bien no hubo participación formal del Ministerio Público, que no intervino -según el fiscal Sohar Aballay-, sí comunicaron el acontecimiento al juez multifuero de la Segunda Circunscripción, Eduardo Vega, que actuó como juez de Menores e intervino al enviar oficios a los directivos de las instituciones educativas para la activación de un protocolo.

La medida del juez Vega es de naturaleza preventiva. Hasta ahora, en San Juan, no hubo ningún hecho de violencia física ni material a excepción de las amenazas en los baños y cursos de las escuelas. Es una realidad que impactó en la provincia y en otros puntos del país. De momento, al menos hasta donde pudo saber este diario, todavía no hubo acciones administrativas internas para identificar a los autores y trabajar con los alumnos.

El portal Actualidad Jachallera publicó los mensajes con las amenazas. En la EPET N°1 de Jáchal escribieron: “Tiroteo 21-04 Falten”. En tanto, en Pampa Vieja, advirtieron sobre la acción violenta para el jueves: “Tiroteo el 23-04 No Vengas”. De manera que las autoridades de los establecimientos y la comunidad permanecen en alerta, pero sin la suspensión de clases.