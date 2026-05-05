Apareció el nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes

Después de dos días de angustia, el nene de 6 años que era intensamente buscado bajo el sistema Alerta Sofía fue encontrado en las últimas horas en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad correntina de Goya. Estaba junto a su padre, quien quedó detenido .

Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años al que se lo llevó su padre en Corrientes

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La confirmación llegó de manera oficial por parte del jefe de la Policía provincial, cerrando así una búsqueda contrarreloj que había comenzado el domingo por la noche en la localidad de Esquina, cuando el chico fue secuestrado por su propio padre tras un episodio violento en una vivienda del barrio Manzini.

Según la investigación, antes de huir con el nene, el hombre protagonizó un ataque armado que terminó con un vecino baleado y aumentó aún más la gravedad del caso.

Ante la preocupación y la urgencia por encontrar al menor, las autoridades activaron el protocolo nacional Alerta Sofía, que permite la difusión inmediata para casos de desapariciones de alto riesgo en menores en todo el país.

A partir de allí, se desplegó un amplio operativo que involucró a fuerzas de seguridad de toda la provincia y puso el foco en rutas, caminos rurales y posibles zonas de escape.

Finalmente, el hallazgo se produjo en una zona rural, de difícil acceso, en las cercanías de Goya. Por el momento, las autoridades no brindaron detalles precisos sobre el estado de salud del nene ni sobre cómo se concretó el procedimiento que permitió dar con su paradero.

Tres causas abiertas

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso. Además de la investigación por la desaparición del nene, la Justicia abrió una causa paralela por tentativa de homicidio a raíz del ataque armado previo a la huida.

En paralelo además, se inició un tercer expendiente por la presunta complicidad del abogado José Codazzi en la fuga del padre del menor.