    • 5 de mayo de 2026 - 11:44

    Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje gratis: cuánto costará viajar con carry on

    El pasaje más económico solo incluirá un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos.

    Aerolíneas Argentinas cambió las condiciones.

    Aerolíneas Argentinas cambió las condiciones.

    Foto:

    Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje para vuelos de cabotaje, con la eliminación del carry on (equipaje de mano) gratuito. Desde mayo, el pasaje más económico solo incluye un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos.

    Leé además

    El fondo Titan presiona para embargar activos argentinos ante el Ciadi por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

    Expropiación de Aerolíneas Argentinas: un fondo pide el embargo de activos argentinos por más de US$390 millones
    Niñera.

    Cuánto cobra una niñera en mayo 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta novedad se suma a otros cambios recientes, como el cobro por selección anticipada de asientos implementado en noviembre pasado y recargos por combustible debido al conflicto en Medio Oriente.

    Ahora, antes de terminar la reserva del vuelo en la web, el pasajero visualizará el siguiente mensaje: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

    Cuánto costará llevar carry on

    El costo de este adicional por el equipaje de mano de 8 kilos parte desde los $42.350 por tramo, monto que puede incrementar significativamente el valor final del pasaje si no se tiene en cuenta al momento de la compra.

    La empresa explicó que la medida apunta a adaptar su esquema comercial a la lógica de las aerolíneas low cost, que separan los servicios para ofrecer precios base más competitivos.

    La modificación no alcanza a los vuelos internacionales ni a quienes ya tenían tickets emitidos. A partir de la categoría Plus, el carry on ya estará incluido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Productos de limpieza.

    La ANMAT prohibió la venta de una marca de productos de limpieza sin registro sanitario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Hallaron al niño desaparecido en Corrientes.

    Apareció el nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Victoria Villarruel.

    La chicana de Victoria Villarruel en plena polémica por Adorni: "Que tengas una cascada de éxitos"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Uno de los autos chinos con más penetración en el mercador argentino.

    ¿Cuáles son las diferencias clave entre las versiones GL y GS del BYD Mini Dolphin?