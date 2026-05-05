Cuánto cobra una niñera en mayo 2026

Los valores que cobra una niñera por hora en Argentina se vieron actualizados como consecuencia del reajuste de los salarios mínimos para el personal de casas particulares . El Gobierno nacional incorporó aumentos mensuales acumulativos y la progresiva integración de sumas no remunerativas al salario básico en la última resolución.

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Esta estructura pretende organizar y hacer más claros los ingresos en todas las categorías del sector, incluyendo a quienes trabajan en el cuidado de niños dentro de hogares particulares.

Una niñera o “personal para asistencia y cuidado de personas” cobra en mayo la hora con retiro $3.664,66 y la hora sin retiro a $4.084,36 según lo definido por el acuerdo de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares.

En cuanto al mes, las niñeras con retiro perciben $463.353,02 y, sin retiro, $514.678,75. Estos montos demuestran la actualización progresiva dispuesta desde abril que incluye una suba del 1,8% en ese mes y un 1,6% adicional en mayo, aplicadas de manera acumulativa. La determinación de los nuevos sueldos parte de los valores vigentes en marzo y se actualiza mensualmente sobre el monto ajustado del período previo.

El monto final que recibe una niñera depende de la cantidad de horas trabajadas y de la modalidad aunque deben respetar los mínimos oficiales. Según las condiciones de cada empleo, existen sumas adicionales que podrían complementar el ingreso total.

De qué consta el convenio de las niñeras

El convenio colectivo del régimen especial para personal de casas particulares determina las condiciones de contratación, categorías y derechos laborales del trabajo de las niñeras con distintas categorización según las tareas. En este sentido, las niñeras forman parte del personal para asistencia y cuidado de personas, junto con quienes atienden a adultos mayores o personas con discapacidad.

Este esquema salarial evalúa un salario mínimo por hora y por mes, diferenciando empleadas con retiro de las sin retiro. Incluyen también adicionales por zona desfavorable de un 31% extra sobre los salarios mínimos, y sumas no remunerativas que se incorporan progresivamente al básico, siguiendo los acuerdos paritarios más recientes.

Las niñeras tienen distintos modos de contratación: por horas, media jornada o jornada completa. El empleador tiene que registrar la relación laboral, abonar aportes y cumplir con los pagos adicionales establecidos en el convenio.

Cómo fue la última paritaria

La última paritaria del sector estableció un esquema de incrementos mensuales acumulativos entre abril y julio del 2026 con los siguientes aumentos: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Se aplican sobre el salario ya actualizado del mes anterior y generan una recomposición progresiva del haber.

Además, se incorporaron sumas no remunerativas al salario básico. La suma correspondiente a marzo de 2026 se incorpora parcialmente: un 50% en abril y el otro 50% en julio, y dejan de abonarse como concepto separado a partir de ese mes.

También se modificaron los valores de los adicionales: a partir de abril, se redujeron al 50%, debido a que la otra mitad se incorporó al sueldo básico. Por ejemplo, en jornadas de hasta 12 horas semanales, el monto bajó de $8.000 a $4.000; en jornadas de entre 12 y 16 horas, de $11.500 a $5.750; y en casos de más de 16 horas o personal sin retiro, de $20.000 a $10.000. La parte restante se sumará al salario en julio.

Cuánto cobran las distintas categorías de empleadas domésticas

Supervisores: con retiro, $4.085,54 por hora y $509.660,95 mensuales; sin retiro, $4.461,52 por hora y $566.033,21 al mes.

Personal para tareas específicas: con retiro, $3.876,41 por hora y $474.545,45 mensuales; sin retiro, $4.236,45 por hora y $526.588,02 al mes.

Caseros: $3.664,66 por hora y $463.353,02 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas (niñeras): con retiro, $3.664,66 por hora y $463.353,02 mensuales; sin retiro, $4.084,36 por hora y $514.678,75 mensuales.

Personal para tareas generales: con retiro, $3.408,64 por hora y $418.167,44 mensuales; sin retiro, $3.664,66 por hora y $463.353,02 al mes.

El convenio establece que estos montos se irán actualizando mes a mes hasta julio, en paralelo con la incorporación total de las sumas no remunerativas al sueldo básico. El resultado final en cada situación dependerá de la categoría, el tipo de prestación y la cantidad de horas trabajadas, aunque rige un esquema general y de cumplimiento obligatorio para todo el sector.