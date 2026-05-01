Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto en Ruta 270

Un trágico siniestro vial ocurrido este viernes al mediodía, en el Día del Trabajador, en el departamento Caucete , dejó como saldo la muerte de un motociclista , tras un violento choque contra un automóvil en Ruta 270 , según informaron fuentes del caso.

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De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 12:41 en el tramo comprendido entre Avenida de los Ríos y Ruta 20. Hasta allí llegó personal de la Comisaría 37ª , a cargo del oficial ayudante Emanuel Pérez, tras un requerimiento del sistema de emergencias.

Según las primeras reconstrucciones, un automóvil Ford Fiesta color bordó, conducido por Jorge Alberto Castro, de 67 años , circulaba de norte a sur por Ruta 270 cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra una motocicleta Appia 110cc negra que se desplazaba en sentido contrario, de sur a norte. En la misma viajaba Adolfo Nicolás Avila , de 65 años .

Producto de la fuerte colisión, el conductor del rodado menor sufrió heridas de extrema gravedad. Minutos después, personal médico de emergencias, a cargo del doctor Rolando Luna, constató el fallecimiento de Avila en el lugar.

En el lugar trabajó personal de la UFI Delitos Especiales, con intervención del ayudante fiscal Andrés Cerutti, quien dispuso las primeras medidas investigativas y dio aviso al ayudante fiscal Adrián Elizondo para avanzar en la causa.

Las pericias buscan establecer la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido durante varias horas.