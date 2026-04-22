Las impactantes imágenes de la tragedia en Pachaco y el estado de salud del sobreviviente

El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana en un tramo de montaña en el puente de Pachaco. El acompañante, de 23 años, está internado en estado crítico.

El violento siniestro vial ocurrido este miércoles por la mañana entre el puente de Pachaco y la Quebrada de las Burras, sigue brindando detalles. El siniestro que dejó como saldo un hombre fallecido, tiene a un joven peleando entre la vida y la muerte.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho fue protagonizado por un camión que transportaba leña y circulaba en dirección a la villa cabecera. Por causas que se investigan, el vehículo se desvió hacia la banquina, impactó contra un cerro y terminó volcando. Las imágenes difundidas posteriormente muestran una escena de extrema violencia: el rodado completamente destruido y neumáticos visiblemente desgastados, lo que podría convertirse en un elemento clave para la investigación.

Como consecuencia del impacto, el conductor, Luis Ramón Ochoa, de 40 años y oriundo de Chepes, provincia de La Rioja, murió en el acto. En tanto, su acompañante, Axel Ibáñez, de 23 años, logró sobrevivir pero con lesiones de extrema gravedad.

Cuál es el estado de salud del sobreviviente Axel Ibáñez, de 23 años, el joven que viajaba como acompañante en el camión, fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia desde Calingasta hasta el Hospital Rawson, donde ingresó al área de Urgencias con un diagnóstico crítico: traumatismo encéfalo craneano (TEC), múltiples heridas severas en el rostro y cuero cabelludo, además de politraumatismos. Fuentes médicas indicaron que permanece en estado grave y con pronóstico reservado, siendo monitoreado de manera permanente por el equipo de salud.

En el lugar del hecho trabajaron el fiscal coordinador Iván Grassi y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, junto a personal de Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.