    • 22 de abril de 2026 - 14:24

    Las impactantes imágenes de la tragedia en Pachaco y el estado de salud del sobreviviente

    El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana en un tramo de montaña en el puente de Pachaco. El acompañante, de 23 años, está internado en estado crítico.

    La tragedia de Pachaco dejó impactantes postales del camión destrozado.&nbsp;

    La tragedia de Pachaco dejó impactantes postales del camión destrozado. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Dos de los cinco detenidos.

    Operativo en Catamarca: detienen a cinco hombres por abuso sexual, entre ellos sanjuaninos
    El fiscal Francisco Nicolía dio detalles del resonante crimen ocurrido en Pocito. 

    Crimen de un productor en Pocito: lo mataron de dos golpes en la cabeza y creen que fue un conocido

    Por Redacción Diario de Cuyo

    De acuerdo a fuentes policiales, el hecho fue protagonizado por un camión que transportaba leña y circulaba en dirección a la villa cabecera. Por causas que se investigan, el vehículo se desvió hacia la banquina, impactó contra un cerro y terminó volcando. Las imágenes difundidas posteriormente muestran una escena de extrema violencia: el rodado completamente destruido y neumáticos visiblemente desgastados, lo que podría convertirse en un elemento clave para la investigación.

    Como consecuencia del impacto, el conductor, Luis Ramón Ochoa, de 40 años y oriundo de Chepes, provincia de La Rioja, murió en el acto. En tanto, su acompañante, Axel Ibáñez, de 23 años, logró sobrevivir pero con lesiones de extrema gravedad.

    Cuál es el estado de salud del sobreviviente

    Axel Ibáñez, de 23 años, el joven que viajaba como acompañante en el camión, fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia desde Calingasta hasta el Hospital Rawson, donde ingresó al área de Urgencias con un diagnóstico crítico: traumatismo encéfalo craneano (TEC), múltiples heridas severas en el rostro y cuero cabelludo, además de politraumatismos. Fuentes médicas indicaron que permanece en estado grave y con pronóstico reservado, siendo monitoreado de manera permanente por el equipo de salud.

    En el lugar del hecho trabajaron el fiscal coordinador Iván Grassi y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, junto a personal de Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

    Mientras avanza la investigación, todas las miradas están puestas en la evolución del joven sobreviviente, cuyo estado sigue siendo delicado tras el brutal impacto.

    Las imágenes de la tragedia en Pachaco

    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024. 

    Siete años de prisión para un sanjuanino por almacenar y distribuir más de 1.500 archivos de abuso infantil

    Por Germán González
    hallazgo en el penal de chimbas: encontraron dos celulares ocultos en una media en inmediaciones a un pabellon

    Hallazgo en el Penal de Chimbas: encontraron dos celulares ocultos en una media en inmediaciones a un pabellón

    Por Redacción Diario de Cuyo
    los escalofriantes posteos del novio de la estudiante de psicologia que fue encontrada muerta en rosario

    Los escalofriantes posteos del novio de la estudiante de Psicología que fue encontrada muerta en Rosario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La muerte del nene provocó gran conmoción en La Calera, Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

    El desgarrador relato del hermano del niño que murió mientras jugaba a la pelota en el recreo

    Por Redacción Diario de Cuyo