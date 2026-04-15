    • 15 de abril de 2026 - 09:05

    Revelan que Irán usó un satélite espía chino para identificar bases de Estados Unidos

    Según publicó The Financial Times, la compra se hizo a finales de 2023.

    Guerra en Medio Oriente.

    Guerra en Medio Oriente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales de 2024, lo que le proporcionó una nueva capacidad para identificar y atacar bases militares estadounidenses en la guerra actual, publicó este miércoles The Financial Times.

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    Según documentos militares iraníes filtrados al rotativo, el satélite chino TEE-01B fue recibido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní a finales de 2024, tras su lanzamiento desde China, y, una vez operativo, se utilizó para vigilar instalaciones militares clave de Estados Unidos.

    China, el principal socio comercial de Irán y uno de sus aliados más influyentes, ha venido condenando la guerra desde la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, pero tanto Teherán como Pekín han evitado pronunciarse sobre el supuesto apoyo que el gigante asiático podría estar brindando a su aliado persa.

    En este sentido, el Financial Times analizó imágenes tomadas por el satélite en marzo, antes y después de ataques contra ubicaciones en Arabia Saudita, Jordania, Baréin, Kuwait, Omán e Irak, que coinciden con las labores de vigilancia en torno a las fechas de los bombardeos reivindicados por Irán contra instalaciones en esos países.

    La mayoría de los estados de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses y comparten intereses con Washington y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el inicio de la guerra.

    Muchos tienen también lazos estrechos con Pekín, que medió en el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Irán y Arabia Saudí en 2023.

    El TEE-01B es capaz de capturar imágenes con una resolución aproximada de medio metro, comparable a los registros satelitales occidentales de alta resolución disponibles comercialmente. Esta adquisición, según el Financial Times, representa una mejora significativa en las capacidades nacionales de Irán, ya que le permitiría mejorar la identificación de aeronaves, vehículos y cambios en la infraestructura.

    El presidente chino, Xi Jinping, abogó el martes por un alto el fuego "integral y duradero" en Oriente Medio durante una reunión en Pekín con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en plena escalada de tensiones en la región por la crisis en el estrecho de Ormuz.

    En tanto, Donald Trump advirtió que impondrá aranceles del 50% a China si proporciona armas a Irán, en medio de crecientes tensiones internacionales. La amenaza fue realizada este domingo en una entrevista con Fox News, luego de que CNN informara que la inteligencia estadounidense sospecha que Beijing podría enviar sistemas antiaéreos a Teherán.

    “Dudo que lo hicieran, porque tengo una buena relación y creo que no lo harían”, dijo Trump, quien agregó: “Pero si los pillamos haciendo eso, se les impone un arancel del 50%, lo cual es una cantidad asombrosa”. El mandatario reiteró su postura tras el fracaso de las negociaciones con Irán en Islamabad y en un contexto de escalada en el que también ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz.

    D.D.

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