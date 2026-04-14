    • 14 de abril de 2026 - 11:05

    El Papa León XIV le respondió a Donald Trump: "Dios está del lado de los humildes y no de los soberbios"

    Las palabras del Sumo Pontífice se escucharon en Argelia, poco después de su colisión con Trump, que lo llamó “débil”.

    El Papa León XIV le respondió a Donald Trump.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    "Dios está del lado de los humildes y no de los soberbios", afirmó el papa León XIV durante una visita en Argelia, poco después de su colisión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informaron medios internacionales. Trump acusó recientemente al Sumo Pontífice de ser "débil" en política exterior.

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    Luego, el presidente de Irán, Massoud Pezeshkian, le brindó todo el respaldo de su país a pesar de las diferencias religiosas.

    El Papa ofreció estas declaraciones en su segundo día en el país africano, durante una parada en un centro de ancianos en Annaba, ciudad vinculada a San Agustín, cuya figura inspira la orden religiosa a la que pertenece.

    “Estoy contento porque Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios”, expresó en inglés, ante religiosas y unos treinta ancianos del lugar, administrado por las Hermanitas de los Pobres, tras recorrer el área arqueológica de la antigua Hipona.

    En su mensaje, agregó: “Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras”.

    “Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día”, afirmó el Papa, quien culminará la jornada con una misa en la basílica de San Agustín.

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    Sus declaraciones tuvieron eco en distintos medios internacionales y ocurren luego de un encontronazo reciente, tras lo cual había aclarado que “no teme” a la administración Trump y que seguirá defendiendo “con firmeza” el mensaje del Evangelio, en respuesta a declaraciones críticas del mandatario estadounidense.

    El cruce con Donald Trump

    El domingo por la noche, Donald Trump arremetió contra el pontífice en la red Truth Social, calificándolo de “débil en materia de seguridad y pésimo en política exterior”. “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, añadió Trump, según reportó la cadena CBS News.

    Tras el revuelo que provocaron sus polémicas declaraciones, Trump eliminó una publicación en sus redes sociales que lo representaba como un salvador semejante a Cristo.

    La imagen, publicada en Truth Social, mostraba a Trump con una bata y la mano sobre la frente de un hombre postrado en cama. Una luz rodeaba la cabeza del hombre, y una esfera luminosa flotaba en la otra mano del presidente. Una bandera estadounidense y la Estatua de la Libertad adornaban el fondo.

    León XIV había calificado previamente “la amenaza del Sr. Trump de aniquilar la civilización iraní de verdaderamente inaceptable” y animó a la gente a contactar con “líderes políticos… para pedirles, para decirles que trabajen por la paz”.

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