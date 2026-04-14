    • 14 de abril de 2026 - 13:38

    Luciana Salazar denunció públicamente que sufrió abuso sexual y recordó el episodio que vivió

    La mediática reveló una de las situaciones que atravesó en su juventud. Luciana Salazar lo expresó en una entrevista con Angel de Brito.

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    Luciana Salazar se abrió en una entrevista con Angel de Brito. 

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    Luciana Salazar denunció públicamente que sufrió abuso sexual. Sus declaraciones fueron durante una entrevista con Ángel de Brito en la que habló de su presente y recordó situaciones que vivió en su carrera en los medios. En medio de la nota al aire, el conductor le preguntó: “¿Sufriste abusos sexuales?“. La mediática no dio vueltas y manifestó con firmeza: ”Sí“.

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    Después de esa aclaración del conductor, Salazar hizo hincapié en una de las situaciones que vivió en su juventud. “Si alguien te está poniendo frente a una pared, te quiere besar, es un abuso”, relató.

    Y agregó: “No deja de ser un abuso. A veces yo pensaba que era acoso, pero eso es más verbal. Pero a mí me explicaron que ya el tema físico es abuso”.

    Luego, aclaró en qué etapa de su vida ocurrió ese episodio. Ante la consulta de si había sido menor de edad, respondió: “No me pasó siendo menor de edad, no. Sino ya siendo Luciana Salazar”.

    Por último, cuando De Brito le preguntó si se trataba de alguien conocido del ambiente, la mediática evitó dar nombres, aunque dejó entrever una respuesta afirmativa. “No voy a nombrar eso...”, dijo, mientras con su gesto daba a entender que sí.

    El día que Luciana Salazar contó el episodio que vivió en su juventud

    Estas declaraciones de Luciana reflotaron la entrevista que había dado hace unos años a la revista Gente. Allí, la mediática había hablado de un episodio que la marcó a los 22 años.

    “No fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: “¡Dale!…¿no te gusto?” De los nervios me salió gritarle: “¡Estoy de novia, estoy de novia!’, había dicho.

    “Yo tenía 22 años, y me sentí atrapada entre la repulsión y la necesidad de seguir trabajando. Busqué la ayuda de la productora del programa, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años", fueron sus palabras también.

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