Perea: "Las declaraciones del Ministro de Producción de La Rioja son falsas"

El Ministro de Minería de San Juan habló del conflicto y remarcó que Lunahuasi está íntegramente en San Juan.

Tras las declaraciones del ministro de Producción de La Rioja, quien aseguró que la empresa NGEx que explora el yacimiento Lunahuasi estaban ocurriendo en esta provincia y que "esos minerales y sus consecuentes impactos ambientales son riojanos", el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, contestó también a través de su cuenta de X. El funcionario del gobierno de Marcelo Orrego dijo que estas afirmaciones "son falsas".

"Lunahuasi está íntegramente en San Juan, lo establece la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968 y ratificada por el Digesto Jurídico Argentino", dijo. Además, cruzó las pretenciones del gobierno vecino de ser parte de las definiciones y dijo que "el proyecto tiene aprobación ambiental y permisos otorgados por San Juan, única autoridad competente".

En su comunicado dijo que "el Gobierno de La Rioja debe respetar las leyes vigente y dejar de presionar para obtener por la fuerza lo que no le corresponde por derecho". Dijo que San Juan va a defender "nuestro territorio con la ley en la mano".