    • 15 de mayo de 2026 - 14:36

    Perea: "Las declaraciones del Ministro de Producción de La Rioja son falsas"

    El Ministro de Minería de San Juan habló del conflicto y remarcó que Lunahuasi está íntegramente en San Juan.

    Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan.

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    "Lunahuasi está íntegramente en San Juan, lo establece la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968 y ratificada por el Digesto Jurídico Argentino", dijo. Además, cruzó las pretenciones del gobierno vecino de ser parte de las definiciones y dijo que "el proyecto tiene aprobación ambiental y permisos otorgados por San Juan, única autoridad competente".

    En su comunicado dijo que "el Gobierno de La Rioja debe respetar las leyes vigente y dejar de presionar para obtener por la fuerza lo que no le corresponde por derecho". Dijo que San Juan va a defender "nuestro territorio con la ley en la mano".

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