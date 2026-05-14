"El Gordo Lucas" vuelve a prisión: lo condenaron a casi un año de cárcel por ingresar a robar en Chimbas

La Justicia condenó a Lucas Ezequiel De la Fuente, alias "El Gordo Lucas", de 22 años, por los delitos de robo agravado por escalamiento , participación de un menor de edad en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real, tras un procedimiento realizado en Chimbas. La causa estuvo a cargo de la fiscal Virginia Branca, junto al ayudante fiscal Mario Codorniu.

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Mediante juicio abreviado, De la Fuente fue condenado a seis meses de prisión efectiva. Además, la Justicia resolvió la unificación de una pena anterior de cuatro meses en suspenso, por lo que deberá cumplir un total de 10 meses de cárcel efectiva. También fue declarado reincidente y continuará con prisión preventiva.

El hecho ocurrió cuando efectivos policiales de la Subcomisaría Cipolletti realizaban recorridas de prevención en el Barrio Conjunto XIII y fueron alertados por una mujer quien denunció que dos sujetos habían ingresado a su vivienda y escapaban hacia el sur, en dirección al Barrio 7 Conjunto II.

Con las características aportadas, los uniformados iniciaron una persecución y lograron localizar a los sospechosos en una plaza del barrio. Al advertir la presencia policial, ambos comenzaron a huir atravesando viviendas y saltando cierres perimetrales.

Finalmente, con colaboración de efectivos de otras dependencias, los sospechosos fueron aprehendidos en inmediaciones de calle Centenario, en el ingreso al Barrio 7 Conjunto II.

Posteriormente, la damnificada relató que se encontraba junto a su pareja cuando escucharon ruidos en el techo de la vivienda. Al salir, observaron a uno de los sujetos en el fondo de la casa, quien arrojó un ventilador blanco y un cuchillo tipo carnicero antes de escapar saltando un medianero de unos 2,50 metros de altura.

El otro sospechoso fue visto sobre el techo y luego saltó hacia la vereda para darse a la fuga. Además, la mujer constató daños en el motor del aire acondicionado, caños doblados y una reja violentada, aparentemente con intenciones de sustraer una bicicleta rodado 29.

Durante el procedimiento se identificó también a un menor de 16 años, quien quedó vinculado a la causa y fue puesto a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.