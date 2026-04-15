Hallaron plantaciones de marihuana en allanamientos en Caucete: secuestraron plantas y cogollos

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En el marco de una serie de allanamientos realizados por personal de la Comisaría 9ª, se detectaron cultivos de marihuana en distintos domicilios del departamento Caucete, lo que derivó en la intervención de efectivos especializados en drogas ilegales.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el Barrio San Juan III, donde en el fondo de una vivienda se encontraron 11 plantas de marihuana de aproximadamente dos metros de altura en estado de floración, además de nueve plantines en un vivero precario y cogollos en proceso de secado.

En otro allanamiento, realizado en el Barrio Huarpes, los efectivos hallaron nueve plantines de cerca de un metro de altura, tres plantas que alcanzaban los dos metros en floración y alrededor de 60 cogollos también en secado.

En ambos casos, intervino personal de Drogas Ilegales, que procedió al secuestro de los elementos vinculados a la producción de estupefacientes. Asimismo, se dio intervención a la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes en el marco de la legislación vigente.