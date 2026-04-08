    • 8 de abril de 2026 - 15:20

    Detuvieron a un hombre con un arma de fuego y drogas durante un operativo policial

    La Policía detuvo a un hombre de 32 años tras intentar huir. Llevaba un arma de fuego, marihuana y un cuchillo.

    El hombre detenido llevaba un arma, un cuchillo y drogas.

    El hombre detenido llevaba un arma, un cuchillo y drogas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan, a través de la Motorizada N° 2, detuvo a un hombre identificado como Herrera, de 32 años, acusado de portación ilegítima de arma de fuego y posesión de estupefacientes, en un procedimiento realizado en el departamento Rawson.

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    El hecho se produjo en el marco de un operativo de prevención del delito, cuando los efectivos observaron al sujeto circulando en bicicleta. Al advertir la presencia policial, Herrera arrojó el rodado y emprendió la fuga a pie, siendo finalmente aprehendido en el interior del Barrio La Estación.

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    Durante la requisa, los uniformados encontraron en su poder un revólver calibre .38 largo con municiones, 26 cigarrillos armados de marihuana, dos envoltorios con la misma sustancia y un cuchillo tipo Tramontina.

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    El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, donde se dio inicio al procedimiento especial correspondiente. Herrera quedó vinculado a la causa y fue licenciado por la Dra. Menéndez Carolina, auxiliar fiscal federal, por infracción a la Ley 23.737.

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