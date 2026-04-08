Detuvieron a un hombre con un arma de fuego y drogas durante un operativo policial

La Policía detuvo a un hombre de 32 años tras intentar huir. Llevaba un arma de fuego, marihuana y un cuchillo.

La Policía de San Juan, a través de la Motorizada N° 2, detuvo a un hombre identificado como Herrera, de 32 años, acusado de portación ilegítima de arma de fuego y posesión de estupefacientes, en un procedimiento realizado en el departamento Rawson.

image El hecho se produjo en el marco de un operativo de prevención del delito, cuando los efectivos observaron al sujeto circulando en bicicleta. Al advertir la presencia policial, Herrera arrojó el rodado y emprendió la fuga a pie, siendo finalmente aprehendido en el interior del Barrio La Estación.

image Durante la requisa, los uniformados encontraron en su poder un revólver calibre .38 largo con municiones, 26 cigarrillos armados de marihuana, dos envoltorios con la misma sustancia y un cuchillo tipo Tramontina.