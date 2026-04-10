    • 10 de abril de 2026 - 07:36

    Allanamiento en Caucete: buscaban objetos robados y encontraron plantas de marihuana

    El procedimiento se realizó en el barrio Felipe Cobas. No se hallaron elementos sustraídos, pero sí 13 plantas de cannabis.

    Plantas de marihuana.

    Plantas de marihuana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un allanamiento realizado en la tarde de este jueves en el departamento Caucete arrojó un resultado inesperado. Personal de la Comisaría 9°, dependiente de la Departamental 6, llevó adelante el operativo en una vivienda del barrio Felipe Cobas en el marco de una investigación por robo, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

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    Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento no se encontraron los objetos denunciados como sustraídos. Sin embargo, al inspeccionar el fondo del inmueble, los efectivos detectaron la presencia de 13 plantas de cannabis sativa, la mayoría de ellas con una altura aproximada de 2,10 metros.

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    Plantas de marihuana.

    Plantas de marihuana.

    Ante esta situación, se dio aviso al Departamento Drogas Ilegales, que intervino de inmediato y puso el hecho en conocimiento del Juzgado Federal de San Juan en turno. Por disposición judicial, se procedió al secuestro de las plantas.

    En tanto, los moradores del domicilio —identificados como Verón, Pelaytay y Álvarez, todos mayores de edad— fueron notificados de la causa y trasladados a sede policial, donde quedaron vinculados a las actuaciones correspondientes.

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