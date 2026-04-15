Polémica en Caucete tras hallazgo de droga: la Justicia Federal no intervino y hay bronca en la Policía

Un procedimiento policial en Caucete que comenzó como una investigación por robo terminó generando una fuerte polémica interna, luego de que no se diera intervención a la Justicia Federal pese al hallazgo de droga en cantidades superiores a las permitidas por ley.

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El operativo fue llevado adelante este miércoles por personal de la Comisaría 9ª junto a la DDI, en el marco de un robo ocurrido el pasado 12 de abril en una casa ubicada en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Juan J. Bustos . De ese lugar habían sustraído una bicicleta rodado 29, un televisor, un celular Samsung y otros elementos. Todo perteneciente a un hombre de 55 años, que se había ausentado la noche anterior, a partir de las 22 horas y había llegado el mismo domingo a las 6 de la mañana y se encontró con la triste noticia del robo.

A partir de las tareas investigativas y registros fílmicos, los pesquisas identificaron como sospechosos a dos hombres de apellido Paredes y Campos, ambos con antecedentes . Según la hipótesis policial, los implicados intercambiaban objetos robados en domicilios donde se cultivaba marihuana.

Con orden judicial y bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal ayudante Juan Manuel García Castrillón, se realizaron allanamientos en cuatro domicilios. En uno de ellos, ubicado en Villa Santa Isabel , detuvieron a uno de los sospechosos, "El Gabi" Paredes quien además entorpeció el procedimiento. Allí secuestraron prendas vinculadas al hecho y una bicicleta de dudosa procedencia .

En otro domicilio, en Villa Las Rosas , no hubo detenidos pero sí se incautaron diversos elementos que podrían estar relacionados con otros ilícitos.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 20.02.45 Los elementos de dudosa procedencia encontrados en uno de los allanamientos.

Sin embargo, la situación que generó mayor controversia se dio en dos viviendas: una en el barrio San Juan III y otra en el barrio Huarpes. En esos lugares, los efectivos encontraron plantaciones de marihuana que superaban ampliamente los límites permitidos por el REPROCANN.

Según fuentes policiales, en uno de los domicilios había 11 plantas de gran tamaño en floración, nueve plantines y cogollos en proceso de secado. En el otro, detectaron nueve plantines, tres plantas de dos metros y alrededor de 60 cogollos. Además, se halló una balanza de precisión, elemento comúnmente asociado a la comercialización ilegal.

El punto de conflicto radica en que, pese a estos indicios, el fiscal ayudante auxiliar Nicolás Ayerastarán no dio intervención al sistema acusatorio federal, lo que generó un fuerte malestar en la fuerza provincial.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 20.02.47 El único detenido del caso, "El Gabi" Paredes, con antecedentes penales en Caucete.

De acuerdo con lo que indicaron fuentes del caso, la persona vinculada al cultivo contaba con autorización del REPROCANN, pero la misma le permitía tener hasta nueve plantas y almacenar un máximo de 40 gramos de marihuana. La cantidad hallada excedía esos límites, lo que, para los investigadores, justificaba la intervención de la Justicia Federal.

La situación estaba dada para que intervenga el fuero federal, es el pensamiento que ronda entre los integrantes de la Policía, donde consideran que había elementos suficientes para sospechar de una posible actividad de comercialización.

Pese a ello, dieron intervención a la jueza de Paz Letrada de Caucete, quien fue notificada para avanzar con medidas vinculadas a denuncias por olores que habían realizado vecinos de la zona, aunque sin presentaciones formales por temor a represalias. De esta forma la jueza ordenó que la plantación sea realizada en otro lugar y no en los fondos de casa de barrio.

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La decisión de no escalar el caso al ámbito federal encendió la bronca dentro de la Policía de San Juan, que ahora cuestiona el criterio adoptado en un procedimiento que, lejos de cerrarse, dejó abierta una fuerte discusión sobre los límites del REPROCANN y la actuación judicial en casos vinculados a drogas.