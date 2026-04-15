    • 15 de abril de 2026 - 22:53

    Inseguridad en Rivadavia: cayó ladrón cuando robaba en un auto

    Un joven fue detenido en Rivadavia tras intentar robar en un auto estacionado. El hecho ocurrió en el barrio Natania XV y quedó a disposición de Flagrancia.

    Detención por inseguridad en Rivadavia tras intento de robo en un auto estacionado &nbsp;

    Detención por inseguridad en Rivadavia tras intento de robo en un auto estacionado

     

    Foto:

    Un nuevo episodio de inseguridad en Rivadavia terminó con un joven detenido tras ser sorprendido mientras intentaba robar en un auto estacionado en la vía pública. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Operativa Barrio Cesap.

    Leé además

    Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado este martes. Ocurrió en Rawson Norte, en inmediaciones del Monumento al Gaucho.

    Inseguridad en Rawson Norte: vecinos en alerta y un robo frustrado en la madrugada gracias a la alarma
    El hecho de inseguridad vial en San Juan ocurrió en una transitada esquina de Capital, libertador y Jujuy.  

    Inseguridad vial en San Juan: colectivo atropelló a una mujer y está grave

    Intento de robo en Rivadavia

    El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 de este miércoles en el barrio Natania XV, cuando un operador alertó sobre un sujeto que estaba robando en un vehículo estacionado. Al llegar a la intersección de Wilfredo Kenny y Antonio de la Torre, los efectivos localizaron al sospechoso con las características aportadas.

    Al ser requisado, el joven tenía en su poder un cable eléctrico de unos 9 metros, un gato mecánico y una llave de rueda, elementos que no pudo justificar y que luego se confirmó que habían sido sustraídos del interior del rodado.

    Detención y causa judicial

    El propietario del vehículo, un hombre de 34 años, reconoció los objetos como propios y explicó que el auto, un Peugeot 207 gris, había quedado sin medidas de seguridad frente a su domicilio.

    El detenido, identificado como Díaz Ruz, de 26 años, quedó vinculado a una causa por hurto simple en grado de tentativa. Intervino el sistema acusatorio y, por disposición del fiscal, se inició el procedimiento especial de Flagrancia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Robó dos televisores, lo atraparon vecinos y terminó con casi un año de prisión efectiva  

    Le robó a una mujer en el colectivo, la víctima lo persiguió y cayó preso en plena calle

    Recuperan moto por robo automotor en Rawson durante un operativo policial

    Rawson: recuperan moto robada

    Polémica con un hallazgo de droga en Caucete. 

    Polémica en Caucete tras hallazgo de droga: la Justicia Federal no intervino y hay bronca en la Policía

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Micaela Alfaro fue intervenida quirúrgicamente. 

    Cómo evoluciona la joven baleada en un intento de robo en el barrio Güemes de Rawson