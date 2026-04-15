Inseguridad en Rivadavia: cayó ladrón cuando robaba en un auto

Un joven fue detenido en Rivadavia tras intentar robar en un auto estacionado. El hecho ocurrió en el barrio Natania XV y quedó a disposición de Flagrancia.

Detención por inseguridad en Rivadavia tras intento de robo en un auto estacionado

Compartir







Un nuevo episodio de inseguridad en Rivadavia terminó con un joven detenido tras ser sorprendido mientras intentaba robar en un auto estacionado en la vía pública. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Operativa Barrio Cesap.

Intento de robo en Rivadavia El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 de este miércoles en el barrio Natania XV, cuando un operador alertó sobre un sujeto que estaba robando en un vehículo estacionado. Al llegar a la intersección de Wilfredo Kenny y Antonio de la Torre, los efectivos localizaron al sospechoso con las características aportadas.

Al ser requisado, el joven tenía en su poder un cable eléctrico de unos 9 metros, un gato mecánico y una llave de rueda, elementos que no pudo justificar y que luego se confirmó que habían sido sustraídos del interior del rodado.

Detención y causa judicial El propietario del vehículo, un hombre de 34 años, reconoció los objetos como propios y explicó que el auto, un Peugeot 207 gris, había quedado sin medidas de seguridad frente a su domicilio.