Ley de Glaciares: 10 claves para entender la aclaratoria que tratará el Congreso y por qué genera polémica

En medio de un fuerte debate entre sectores ambientales, productivos y políticos, Diputados de la Nación se prepara para tratar este miércoles una aclaratoria a la Ley de Glaciares , una norma estratégica que regula la protección de los cuerpos de hielo y el desarrollo de actividades en zonas sensibles.

Ley de Glaciares: el oficialismo consiguió dictamen y buscará su aprobación en Diputados el miércoles

La Libertad Avanza buscará darle hoy sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares

La iniciativa busca precisar aspectos técnicos de la ley vigente, pero también genera controversia por sus posibles efectos sobre la actividad minera y la preservación ambiental.

A continuación, 10 claves para entender qué se discutirá y por qué es un tema central para provincias como San Juan:

1. ¿Qué es la Ley de Glaciares?

Se trata de la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce.

2. ¿Qué significa una “aclaratoria”?

No implica una nueva ley, sino una modificación interpretativa para precisar conceptos que hoy generan conflictos legales y técnicos en su aplicación.

3. El punto más discutido: el ambiente periglacial

El debate se centra en cómo se define el ambiente periglacial, una zona que rodea a los glaciares y que actualmente tiene restricciones para actividades productivas.

4. ¿Por qué es clave esta definición?

Porque de ella depende qué zonas quedan protegidas y cuáles pueden ser utilizadas, especialmente para proyectos mineros.

5. Impacto en la minería

La aclaratoria podría habilitar o destrabar proyectos mineros en áreas donde hoy existen limitaciones por interpretaciones amplias de la ley.

6. La postura de las provincias cordilleranas

Distritos como San Juan sostienen que la ley actual tiene criterios demasiado restrictivos, que frenan inversiones y desarrollo económico.

7. Qué dicen los ambientalistas

Organizaciones ambientales advierten que modificar la interpretación puede implicar una reducción en la protección de reservas de agua clave, en un contexto de crisis climática.

8. El rol del inventario de glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares es la herramienta técnica que identifica estas áreas. La discusión también pasa por cómo se utilizan esos datos para aplicar la ley.

9. Posibles consecuencias legales

Una aclaratoria podría reducir litigios judiciales entre empresas, provincias y el Estado nacional, al unificar criterios.

10. Por qué el debate es urgente

El tratamiento en el Congreso llega en un contexto de necesidad de inversiones y transición energética, donde la minería juega un rol estratégico, pero también bajo presión por la agenda ambiental global.

Un debate que excede lo técnico

La discusión por la Ley de Glaciares vuelve a poner en tensión dos modelos: el desarrollo productivo y la protección ambiental.

Lo que se defina en el Congreso no solo impactará en proyectos actuales, sino también en el futuro de la minería, el acceso al agua y el equilibrio ambiental en la Argentina.