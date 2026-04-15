Cómo evoluciona la joven baleada en un intento de robo en el barrio Güemes de Rawson

La víctima de 20 años fue intervenida quirúrgicamente tras recibir un disparo en un intento de robo y continúa internada bajo observación médica.

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Micaela Alfaro, la joven de 20 años que fue baleada durante un intento de robo en Rawson durante la mañana de este miércoles, se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internada en terapia intensiva bajo estrictos controles médicos, según informaron fuentes oficiales.

La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente luego de recibir un disparo en la parte baja del brazo izquierdo. Tras la operación, su evolución es favorable, aunque su estado sigue siendo reservado mientras continúa en observación.

El hecho ocurrió cerca de las 5:30 horas de este miércoles en la intersección de las calles Bahía Blanca y Florida, en el interior del barrio Güemes, Rawson. La joven se encontraba junto a su pareja, un hombre de 34 años, quien la acompañaba a su lugar de trabajo cuando ambos fueron sorprendidos por dos delincuentes armados.

De acuerdo con el relato, los asaltantes les sustrajeron los teléfonos celulares y, ante la resistencia del hombre, uno de ellos efectuó un disparo que terminó hiriendo a la mujer. Luego, los agresores escaparon en una motocicleta.

En ese momento, un vecino que es policía intentó detenerlos efectuando disparos, aunque no logró interceptarlos. La joven fue trasladada consciente en ambulancia a un centro de salud, donde fue operada de urgencia.