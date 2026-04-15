    • 15 de abril de 2026 - 17:22

    Rawson: la identidad de la joven de 20 años baleada por motochorros

    La joven fue atacada durante un intento de robo cuando iba a trabajar. Recibió un disparo en la espalda, fue operada en el Hospital Rawson y permanece internada bajo observación.

    Hay cadena de oración por la joven violentamente asaltada en Rawson.&nbsp;

    Hay cadena de oración por la joven violentamente asaltada en Rawson. 

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    La inseguridad volvió a golpear con fuerza en Rawson durante la madrugada de este miércoles. Una joven de 20 años resultó gravemente herida tras ser atacada por motochorros en el Barrio Güemes y permanece hospitalizada luego de ser sometida a una cirugía.

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    Quién es Micaela Alfaro, la joven baleada por motochorros en Rawson

    La víctima fue identificada como Micaela Alfaro, quien al momento del hecho se dirigía junto a su pareja, Miguel Ángel Díaz, hacia una parada de colectivos para ir a trabajar. El episodio ocurrió cerca de las 5:30, cuando ambos fueron sorprendidos por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta 110cc de color negro.

    De acuerdo a las primeras versiones, uno de los asaltantes descendió del rodado e intentó cometer el robo, lo que derivó en un forcejeo. En medio de esa situación, se efectuaron al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en la espalda de la joven, dejándola tendida en la vía pública.

    Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga y, hasta el momento, no está claro si lograron llevarse pertenencias de las víctimas.

    Alfaro fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde los médicos debieron intervenirla quirúrgicamente. Según fuentes sanitarias, el proyectil le provocó lesiones en el bazo y el colon. Si bien su cuadro no sería de extrema gravedad, continúa internada y bajo estricta observación para monitorear su evolución.

    El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde familiares y allegados difundieron mensajes pidiendo una cadena de oración por su recuperación. En uno de los posteos más compartidos, destacaron que la joven es madre y que su hijo la espera en casa.

    La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría 25ta y de distintas brigadas policiales, bajo la coordinación de la UFI Delitos Contra La Propiedad, que avanzan en la recolección de pruebas para identificar a los autores del violento hecho y esclarecer las circunstancias del ataque.

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