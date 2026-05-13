Creen que un empleado judicial instigó el robo de los aires y trató de evitar que realizaran la denuncia

La investigación por el robo de aires acondicionados del Poder Judicial sumó este miércoles nuevos elementos que complican la situación de Jorge Fernando Cataldo, el empleado judicial señalado como uno de los principales implicados en la maniobra.

Durante la audiencia de formalización realizada frente al juez Matías Parrón, desde la UFI Delitos Especiales sostuvieron que Cataldo no solo habría instigado el robo de los equipos, sino que además intentó evitar que el hecho fuera denunciado.

Según expuso Fiscalía, uno de los imputados, Juan Pablo Albornoz, declaró que recibió una “orden directa” de Cataldo para retirar los aparatos desde el obrador ubicado en Capital. Para los investigadores, ese dato refuerza la hipótesis de que el empleado judicial habría planificado o coordinado la maniobra.

Desde fiscalía remarcaron que esa situación y la posterior fuga representa un riesgo para la investigación y por ello solicitaron un mes de prisión preventiva, la que fue dada por el juez Parrón. Los investigadores consideran que existe peligro de entorpecimiento de la causa, tanto por la posibilidad de influir sobre otros involucrados como por eventuales maniobras que puedan afectar el avance del expediente.

image Juez de Garantías, Matías Parrón.

Cataldo se presentó a trabajar el mismo día en que ocurrió el hecho, pero luego abandonó el lugar de manera repentina, dejando incluso su bicicleta personal encadenada dentro del edificio judicial. El abogado de la defensa, Carlos Fernández Torres, en la audiencia, remarcó que la situación no fue tan así como lo plantearon desde fiscalía.

Nueva presentación de videos, como prueba

Para mantener la hipótesis de la intimidación de Cataldo a su superiora, el fiscal Iván Grassi, junto con la ayudante fiscal Victoria Martín y la colaboradora Agustina Plateo, mostró al juez Parrón videos en el que se vieron a Cataldo hablando con su superiora con un tono de hostigamiento y después hablando con Juan Pablo Albornoz, otro de los acusados, que apuntó contra él, como quien le dio la orden directa de sacar los aires.

El defensor Fernández Torres minimizó los videos y explicó que su defendido, cuando fue buscado por su casa por la Policía, no se encontraba ahí porque estaba trabajando en el maxi quiosco que es de su propiedad. Y que cuando se enteró de que había un pedido de captura se asesoró legalmente y se entregó en la Comisaría 35°, que queda cerca de su casa. También aclaró que no entregó su celular en ese momento, no por reveldía, porque no lo tenía, ya que se lo había dejado a su esposa para que haga el pago a proveedores del negocio, ya que maneja ahí la billetera de Mercado Pago con el que hace las transferencias.