    • 13 de mayo de 2026 - 11:17

    Dos mecheras fueron detenidas en un local céntrico cuando intentaron llevarse prendas sin pagar

    Dos mujeres fueron detenidas en un local de calle Mitre luego de atacar a las empleadas

    Mecheras detenidas.

    Mecheras detenidas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio sacudió la calma del mediodía del martes en pleno corazón del microcentro sanjuanino, cuando un intento de "mecheras" derivó en una batalla campal dentro de un conocido local de ropa. El hecho se registró alrededor de las 12:55 en el comercio "Casa Avellaneda", ubicado en la intersección de las calles Mitre y Rawson. Según informaron fuentes policiales, la situación escaló rápidamente cuando dos mujeres fueron sorprendidas intentando sustraer mercadería, lo que dio inicio a una secuencia de agresiones físicas y verbales que quedaron registradas en los teléfonos celulares de las víctimas.

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    Al verse descubiertas por el personal del local, las sospechosas lejos de deponer su actitud, reaccionaron con una agresividad desmedida. De acuerdo a los testimonios y las pruebas fílmicas, las mujeres emprendieron una serie de ataques contra las empleadas y encargados que intentaban bloquearles la salida para evitar el robo. En medio del forcejeo, una de las involucradas utilizó un palo para golpear a las vendedoras, mientras proferían violentos insultos de tinte xenófobo. La tensión en el lugar obligó a la intervención inmediata de efectivos policiales que se encontraban en la zona y de personal femenino para poder controlar la situación dada la virulencia del ataque.

    Finalmente, uniformados del Grupo GAM lograron reducir a las agresoras, quienes fueron identificadas por la Policía como Rocío Florencia Echegaray, de 31 años, y Cintia Gimena Guardia Cabrera, de 28 años, ambas con domicilio en el departamento de Chimbas. El despliegue policial y los gritos provenientes del interior del negocio generaron una fuerte conmoción entre los transeúntes y demás comerciantes de la cuadra, quienes presenciaron el traslado de las detenidas en una de las horas de mayor afluencia de público en el centro.

    Tras la aprehensión, intervino el ayudante fiscal Mariano Teja y la fiscal de turno, Virginia Branca, quienes dispusieron que ambas mujeres quedaran a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia.

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